Кудрин: мы не знаем, как выполнить задачу Путина по снижению уровня бедности

Алексей Кудрин – руководитель Счётной палаты РФ – оценил нынешний уровень бедности в нашей стране.

По его мнению, бедность в РФ снизится лишь на треть. Как уверен Кудрин, такой уровень сохранится даже если темпы роста ВВП будут выше 3,5%, передаёт РИА Новости.

При этом Кудрин напомнил, что глава российского государства Владимир Путин поставил перед правительством задачу снизить бедность на 50%.

Однако глава Счётной палаты убеждён, что пока сделать это нереально. Он отметил, что с учётом большего перераспределения ресурсов на бедные семьи, в ближайшие 6 лет уровень бедности в РФ удастся понизить в лучшем случае на 30%.

«А вот как достичь поставленной президентом цели в 50 % мы пока не знаем», – резюмировал Кудрин.