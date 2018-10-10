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Москва, 10.10.2018

Кудрин: мы не знаем, как выполнить задачу Путина по снижению уровня бедности

«Expert Online» 2018

Алексей Кудрин – руководитель Счётной палаты РФ – оценил нынешний уровень бедности в нашей стране.

По его мнению, бедность в РФ снизится лишь на треть. Как уверен Кудрин, такой уровень сохранится даже если темпы роста ВВП будут выше 3,5%, передаёт РИА Новости.

При этом Кудрин напомнил, что глава российского государства Владимир Путин поставил перед правительством задачу снизить бедность на 50%.

Однако глава Счётной палаты убеждён, что пока сделать это нереально. Он отметил, что с учётом большего перераспределения ресурсов на бедные семьи, в ближайшие 6 лет уровень бедности в РФ удастся понизить в лучшем случае на 30%.

«А вот как достичь поставленной президентом цели в 50 % мы пока не знаем», – резюмировал Кудрин.

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