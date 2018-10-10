МВФ выдал новый прогноз по ценам на нефть

Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз мировых цен на нефть на 2018 и 2019 годы. Так согласно октябрьскому докладу фонда по мировой экономике World Economic Outlook средняя цена на нефть в 2018 году составит 69,38 долларов за баррель и 68,76 долларов за баррель в 2019 году.

Соответственно снижение цен на сырье согласно прогнозу МВФ прогнозируется на 0,85 доллара, на 2019 год — и на 0,23 доллара за баррель в текущем году.

«Предполагаемая средняя цена за баррель нефти была 52,81 доллара в 2017 году, предполагаемая цена, основанная на рыночных фьючерсах, 69,38 доллара за баррель в 2018 году и 68,76 долларов за баррель в 2019 году», — говорится в докладе фонда.

Напомним, что ранее летом 2018 года МВФ прогнозировал, что цены на сырье в 2018-2019 годах установятся выше отметки в 70 долларов за баррель.