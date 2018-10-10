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Москва, 10.10.2018

Прибалтика просит деньги у Европы на электричество

«Expert Online» 2018
  • Прибалтика просит деньги у Европы на электричество
Из открытых источников

Латвия, Литва и Эстония подали заявку в Евросоюз с просьбой профинансировать первую часть синхронизации электроэнергетической системы Прибалтики с системами континентальной Европы. Как отмечается в заявке, это станет первым шагом для стран Балтии для выхода из БРЭЛЛ (Белоруссия-Россия-Эстония-Латвия-Литва), передает ИА REGNUM.

В этой связи прибалтийские государства просят выделить им на подсоединение к  европейским электросетям 432,5 млн евро. Общие затраты на работы оцениваются в сумму в 1,5 млрд евро. Полный выход из БРЭЛЛ и синхронизация с системами континентальной Европы по плану должен завершиться к 2025 году.

При этом самой благополучной в плане самообеспечения электричеством является Эстония, Латвия обеспечивает себя полностью электроэнергией только в период половодья за счет гидроэнергетики, а Литва и вовсе обеспечивает только 15−25% своих потребностей.

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