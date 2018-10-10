Словакия сообщила окончательную позицию по «Северному потоку – 2»

Глава МИД Словакии Мирослав Лайчек в ходе пресс-конференции с его коллегой Сергеем Лавровым выразил надежду , что Братислава надеется сохранить роль страны-транзитера российского газа.

«И, конечно, для нас очень важно, чтобы продолжилась роль Словакии как транзитного государства для транзита российского газа в Западную Европу», — цитирует Лайчека RT.

Что касается окончательной позиции Словакии по поводу строительства трубопровода «Северный поток-2», то дипломат сообщил, что реализация проекта не должна ослабить энергобезопасность Европы.

Лайчек напомнил также, что Словакия много лет является надежным партнером России, выполняя роль транзитера. «И мы уверены, что если что-то не испорчено, то не надо и исправлять», — добавил он.