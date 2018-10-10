СМИ: оружие США уязвимо для кибератак

Системы вооружения США уязвимы перед кибератаками.

При этом должностные лица Пентагона лишь приступают к борьбе с данной проблемой, но пока не решают её, пишет журнал Foreign Policy.

По данным издания, которое ссылается на американское Управление государственной подотчётности, годовое исследование, проведенное по этому вопросу, показывает, что серьёзные уязвимости в сфере кибербезопасности существуют почти во всех системах вооружения США.

При этом из соображений безопасности в исследовании не упоминаются конкретные системы вооружений, которые были протестированы.

Кроме того, агентство обвиняет чиновников американского Минобороны в оптимистичности в отношении проблем. В частности, подчёркивается, что чиновники Пентагона полагают, что их системы очень надёжны, а результаты исследования, представленные в докладе агентства, они называют «нереалистичными».

В докладе также приводится случай, когда к американскому вооружению удавалось получить полный контроль при помощи простейших методов компьютерного взлома. Например, указывается случай, когда эксперты смогли угадать пароль администратора всего за несколько секунд.

Помимо этого, в американском Управлении государственной подотчётности опасаются, что однажды злоумышленники с помощью хакерского доступа смогут изменить показатели на радарах и датчиках, что может привести к глобальной военной катастрофе.