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Москва, 10.10.2018

США хотят запустить производство российского оружия

«Expert Online» 2018
  • США хотят запустить производство российского оружия
Военное обозрение

Командование специальных операций США объявило о намерении заполучить аналоги российских пулеметов Калашникова и крупнокалиберного НСВ под патроны калибра 7,62 и 12,7 мм, сообщает National Interest.

В этой связи объединение уже направило запрос к американским производителям с просьбой создать аналог данного российского вооружения.

Как объяснили в командовании, подобный шаг продиктован соображениями экономии, так как производство оружия по типу российского выгоднее его покупки, которая при этом сопряжена с рядом сложностей.

Издание уточняет, что США решили производить данное вооружение, поскольку союзным группировкам в странах Ближнего Востока (Сирии, Ираке) поставляют им именно российское оружие.

Отмечается, что компании, которые займутся изготовлением опытных образцов, будут удостоены специальных грантов в случае выполнения ряда условий.

Так от компании-изготовителя требуется самостоятельно разработать чертежи, приобрести необходимые детали и материалы, создать собственные производственные мощности.

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