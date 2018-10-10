США хотят запустить производство российского оружия

Командование специальных операций США объявило о намерении заполучить аналоги российских пулеметов Калашникова и крупнокалиберного НСВ под патроны калибра 7,62 и 12,7 мм, сообщает National Interest.

В этой связи объединение уже направило запрос к американским производителям с просьбой создать аналог данного российского вооружения.

Как объяснили в командовании, подобный шаг продиктован соображениями экономии, так как производство оружия по типу российского выгоднее его покупки, которая при этом сопряжена с рядом сложностей.

Издание уточняет, что США решили производить данное вооружение, поскольку союзным группировкам в странах Ближнего Востока (Сирии, Ираке) поставляют им именно российское оружие.

Отмечается, что компании, которые займутся изготовлением опытных образцов, будут удостоены специальных грантов в случае выполнения ряда условий.

Так от компании-изготовителя требуется самостоятельно разработать чертежи, приобрести необходимые детали и материалы, создать собственные производственные мощности.