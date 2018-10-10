Трамп взялся за курс доллара

Курс доллара в среду отступил от семинедельных максимумах на фоне снижения доходности казначейских облигаций США.

На прошлой неделе инвесторы сбрасывали американские бонды на опасениях, что внутренняя инфляция может ускориться, что побудит Федеральный резерв форсировать темпы повышения процентных ставок.

Во вторник базовая 10-летняя доходность Казначейства поднялась до семилетнего максимума до уровня 3,261 процента, прежде чем отступить до 3,2011 процента.

Индекс доллара против шести основных валют, снизился на 0,1% до 95,67 после достижения семинедельного максимума на уровне 96,155.

Рынки в среду будут оценивать очередное заявление президента США Дональда Трампа, кототорый вновь раскритиковал Федеральную резервную систему за быстрое повышение базовой процентной ставки.

"Думаю, нам не надо двигаться так быстро (с повышением ставок - ред.). Я хочу, чтобы была возможность выплатить долг", — сказал Трамп журналистам в Белом доме (цитата по ПРАЙМ).

Ранее Трамп уже критиковал публично ФРС. По его мнению, политика регулятора ведет к укреплению курса доллара, что ослабляет усилия Белого дома по установлению более справедливых торговых отношений США с остальными странами.

Американский центробанк в очередной раз повысил ставку в сентябре (на 0,25 процентного пункта — до 2-2,25% годовых с 1,75-2% годовых) и планирует и дальше постепенно ужесточать монетарную политику, поскольку не видит угроз экономическому росту в ближайшем будущем. Кроме того, ФРС пока справляется с двумя своими основными задачами: удерживать инфляцию и поддерживать занятость. Инфляция сейчас несколько превышает целевой показатель в 2%, а безработица составляет 3,7% — наиболее низкий показатель за почти полвека.

Однако, если ФРС "прислушается" к позиции главы Белого дома, политика регулятора может быть смягчена, что повлияет на доходности облигаций и на курс доллара в сторону их снижения.

Установленный Банком России официальный курс доллара на 10 октября 2018 года опустился на 56,53 копейки и составил 66,40 рублей, курс евро на сегодня упал на 77,6 копейки - до 76,21 рубля.