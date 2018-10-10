Украина заподозрила Поклонскую в военных преступлениях

В так называемой прокуратуре «автономной республики Крым» заявили о подозрении депутату нижней палаты российского парламента Наталье Поклонской.

По словам главы надзорного ведомства «незалежной» Юрия Луценко, Поклонская, которая находилась в должности прокурора Республики Крым, якобы совершила нарушение законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, передает «112 Украина».

При этом Луценко подчеркнул, что речь идёт не только о статье УК Украины «Государственная измена», но и о статье за «Нарушение законов и обычаев войны».

Генпрокурор «незалежной» пояснил, что подозрение в отношении российского депутата составлено за её содействие запрету «Меджлиса крымско-татарского народа» * и преследование украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего наказания на территории РФ по обвинению в терроризме.

*«Меджлис крымско-татарского народа» решением Верховного суда Республики Крым от 26 апреля 2016 года признан экстремистской организацией, деятельность которой на территории России запрещена.