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Москва, 10.10.2018

В отношении Кокорина и Мамаева возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство»

«Expert Online» 2018

В отношении известных российских футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Хулиганство».

Подозреваемые должны прибыть к следователю 10 октября до 18:00 для дачи показаний, передаёт «Интерфакс».

По данным агентства, которое ссылается на пресс-службу регионального Управления МВД РФ, если футболисты не прибудут к назначенному времени их объявят в федеральный розыск.

Напомним, 8 октября нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев жестоко избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака. При этом, как утверждает адвокат чиновника, футболисты оскорбляли его подзащитного на расовой почве.

В драке также пострадал Сергей Гайсин – генеральный директор ФГУП «НАМИ» (разработчик президентского лимузина Aurus).

Кроме того, за несколько часов да этого спортсмены набросились на Виктора Соловьёва – водителя одной из ведущих «Первого канала».

В настоящее врем мужчина находится в больнице с многочисленными травмами.

Сейчас решается вопрос о разрыве с Кокориным и Мамаевым профессиональных контрактов и даже пожизненном отстранении их от футбола.

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