В отношении Кокорина и Мамаева возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство»

В отношении известных российских футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Хулиганство».
Подозреваемые должны прибыть к следователю 10 октября до 18:00 для дачи показаний, передаёт «Интерфакс».
По данным агентства, которое ссылается на пресс-службу регионального Управления МВД РФ, если футболисты не прибудут к назначенному времени их объявят в федеральный розыск.
Напомним, 8 октября нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев жестоко избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака. При этом, как утверждает адвокат чиновника, футболисты оскорбляли его подзащитного на расовой почве.
В драке также пострадал Сергей Гайсин – генеральный директор ФГУП «НАМИ» (разработчик президентского лимузина Aurus).
Кроме того, за несколько часов да этого спортсмены набросились на Виктора Соловьёва – водителя одной из ведущих «Первого канала».
В настоящее врем мужчина находится в больнице с многочисленными травмами.
Сейчас решается вопрос о разрыве с Кокориным и Мамаевым профессиональных контрактов и даже пожизненном отстранении их от футбола.