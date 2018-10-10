В Подмосковье застрелили следователя МВД РФ

Рано утром 10 октября в Красногорском районе Подмосковья была убита старший следователь управления на транспорте МВД рФ по Центральному федеральному округу.

Согласно предварительной информации, примерно в 07:00 мск неизвестный выстрелил в вышедшую из подъезда дома, который расположен в поселке Архангельское, женщину. От полученного огнестрельного ранения в шею она скончалась на месте, передаёт пресс-служба регионального Управления СК РФ.

Уже установлено, что жертвой неизвестного преступника стала действующий сотрудник полиции в звании подполковника.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

В настоящее время на месте ЧП работают оперативники. Создана следственная группа. На поиски и задержания предполагаемого убийцы брошены лучшие силы областной и московской полиции. Однако пока задержать злоумышленника не удалось.

Между тем, старший помощник руководителя регионального Управления СК РФ Ольга Врадий заявила, что одна из версий преступления – убийство из-за профессиональной деятельности. При этом представитель Следственного комитета России подчеркнула, что несколько месяцев назад неизвестные поджигали автомобиль убитой.