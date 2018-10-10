В России подорожает полис ОСАГО

Полис ОСАГО подорожает с 1 сентября 2019 года, сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на финальные поправки министерства в закон об ОСАГО.

Издание отмечает, что с этого периода страховщики смогут устанавливать стоимость полиса на 30% выше или ниже базовых тарифов, а с сентября 2020 года – на 40%. При этом максимальная цена полиса не может превышать трехкратного максимального базового тарифа ЦБ. Документ направлен на рассмотрение в правительство.

В данный момент коридор тариф ОСАГО составляет 3432-4118 рублей, а финальная цена полиса рассчитывается с учетом региона, стажа и возраста водителя, мощности двигателя, а также скидок за за безаварийную езду и, наоборот, надбавки за попадание в ДТП.

Новые поправки Минфина предусматривают поэтапную отмену коэффициента мощности и регионального коэффициента. Как сообщает издание, в Центробанке поддерживают законопроект Минфина.