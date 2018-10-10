Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 10.10.2018

В России подорожает полис ОСАГО

«Expert Online» 2018

Полис ОСАГО подорожает с 1 сентября 2019 года, сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на финальные поправки министерства в закон об ОСАГО.

Издание отмечает, что с этого периода страховщики смогут устанавливать стоимость полиса на 30% выше или ниже базовых тарифов, а с сентября 2020 года – на 40%. При этом максимальная цена полиса не может превышать трехкратного максимального базового тарифа ЦБ.  Документ направлен на рассмотрение в правительство.

В данный момент коридор тариф ОСАГО составляет 3432-4118 рублей, а финальная цена полиса рассчитывается с учетом региона, стажа и возраста водителя, мощности двигателя, а также скидок за за безаварийную езду и, наоборот, надбавки за попадание в ДТП.

Новые поправки Минфина предусматривают поэтапную отмену коэффициента мощности и регионального коэффициента.  Как сообщает издание, в Центробанке поддерживают законопроект Минфина.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Альфа-банк меняет карты

    Альфа-банк приступил к полному обновлению своей линейки дебетовых карт — новая линейка вступила в силу 25 сентября. Флагманским продуктом в ней станет Альфа-карта

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Опасные игры с ценами

    К чему приводят закупки, ориентированные на максимально низкие цены

    В октябре АЦ Эксперт представит сразу два рейтинга российских вузов

    Аналитический центр «Эксперт» в октябре представит сразу два рейтинга российских вузов — изобретательской и предпринимательской активности.

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара предвещает шок
      Курс доллара предвещает шок
    2. Китай нанес удар США по очень чувствительному месту
      Китай нанес удар США по очень чувствительному месту
    3. В ПАСЕ разослали странам ЕС закрытый документ о незаконности санкций против РФ
      В ПАСЕ разослали странам ЕС закрытый документ о незаконности санкций против РФ