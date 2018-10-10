В России создадут замену пистолету Макарова

Альберт Баков – гендиректор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения – заявил, что в ближайшее время в РФ появится новый пистолет, который должен заменить ПМ (пистолет Макарова).

По словам Бакова, в настоящее время новое оружие находится на государственных испытаниях, которые завершатся уже в конце этого года, передаёт РИА Новости.

В свою очередь главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко отметил, что создание нового пистолета на замену ПМ пойдёт на пользу российской армии.

При этом он подчеркнул, что планы по замене личного оружия офицеров – решение правильное. ПМ, по его мнению, уже сыграл свою историческую роль.

«Это был очень хороший, надёжный и простой в эксплуатации пистолет», – резюмировал Коротченко, пояснив, что современные реалии требуют совершенно новых подходов к оружию.