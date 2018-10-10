Виды и особенности лестниц для частного дома

В настоящее время почти все загородные коттеджи строят в два этажа и больше. В них обязательно устанавливаются лестницы. Помимо выполнения своей главной функции, они украшают интерьер и придают дому индивидуальность.

Лестницы классифицируются по разным критериям. В соответствии с наиболее распространенной классификацией, выделяют винтовые (спиральные) конструкции, маршевые конструкции, а также лестницы на больцах. Ниже приведено подробное описание каждой из этих разновидностей лестниц.

Винтовые (спиральные) лестницы обычно используются в коттеджах небольшой площади, где отсутствует возможность размещения прямой конструкции. Исходя из габаритов ступеней, можно легко определить, какое пространство в доме потребуется для лестницы. Такая конструкция не отличается удобством и привлекательностью. Единственное ее достоинство состоит в компактности. Поскольку во многих загородных домах есть чердаки, винтовые лестницы зачастую служат дополнительными конструкциями, обеспечивающими доступ на крышу.

Лестничный марш представляет собой ряд из нескольких ступеней. Лестница с такой конструкцией получила наибольшее распространение при возведении загородных коттеджей. Спуск и подъем по ней не требует значительных усилий. Однако надо принимать во внимание тот факт, что для установки маршевой лестницы требуется довольно много свободного места в доме.

Самой востребованной и экономичной разновидностью лестниц в настоящее время являются конструкции на больцах – специальных крепежных элементах в виде штырей или болтов, которые используются для прикрепления ограждений и ступеней лестницы к стене, вы можете заказать расчет металлической лестницы. В некоторых случаях они используются иначе – лестница помещается на специальные стержни, служащие для нее опорой. Больцы прикрепляются к стенке с использованием прорезиненных прокладок. Как правило, такая конструкция является довольно компактной, поэтому она подходит для домов с небольшой площадью. Закрепление ступеней на стене обеспечивает экономное использование пространства внутри помещений. Несмотря на свою компактность и небольшую массу, такие лестницы способны выдерживать вес около полутора тонн, поэтому они обеспечивают высокий уровень безопасности и обладают высокой надежностью. При обустройстве таких конструкций обязательно устанавливаются перила, оформление которых может быть выполнено в соответствии с особенностями интерьера и пожеланиями владельца дома.