Во время старта ракеты «Союз» к МКС произошла авария

Во время старта ракеты-носителя "Союз МС-10" с новыми экипажем МКС произошла "авария носителя", объявил диктор по телетрансляции, которая велась на сайте "Роскосмоса". Об этом сообщает РИА Новости.

На борту "Союза МС-10" находятся члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. По данным источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, экипаж аварийно приземлится на Землю, ориентировочно, в Казахстане. Сейчас они испытывают перегрузку в 6g, отметил источник. Для сравнения, при старте космонавты испытывают перегрузку в 1-7g.



Трансляция прекратилась спустя несколько минут после старта.

Запуск был посвящен столетию Завода экспериментального машиностроения (ЗЭМ) ракетно-космической корпорации "Энергия", на котором изготавливают "Союзы".