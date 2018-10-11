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Москва, 11.10.2018

Азаров рассказал, когда на Украине сменится «преступная власть»

«Expert Online» 2018

Николай Азаров – бывший глава Кабмина Украины – заявил, что в самое ближайшее время в «незалежной» произойдёт смена власти.

По его мнению, нынешние киевские политики уже поняли, что их время во власти подходить к концу. Поэтому, как подчеркнул Азаров, они устраивают различные безобразные шоу и делают воинственные заявления, чтобы скрыть отсутствие положительных итогов своей деятельности, передаёт РИА Новости.

При этом бывший премьер-министр Украины, назвал тех, кто сейчас управляет страной – преступной шайкой.

«Уже через полгода их не будет», – резюмировал Азаров.

Напомним, в настоящее время Николай Азаров, который с 11 марта 2010 по 28 января 2014 возглавлял правительство Украины, вынужден скрываться за пределами страны.

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