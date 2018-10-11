Эксперт: Британия и США сфабриковали «дело Скрипалей» ради контроля над поставками нефти и газа

Как считает главный редактор информационного агентства «Реалист» Саркис Цатурян, «режиссеры» сериала о «сотрудниках ГРУ Петрове и Боширове» преследуют ряд целей – от желания просто «насолить» России до далеко идущих планов по завладению нашими ресурсами. Интервью приводит Царьград.

«Британия и США хотят взять под контроль поставки нефти и газа в страны ЕС. А для этого надо убрать главного конкурента – Россию», - считает Цатурян.

Эксперт при этом высказывает мнение, что очернив таким образом Москву, США и Британия «ставят под вопрос и «Северный поток - 2».

«Чем сильнее будет информационный накат на Россию, тем сложнее будет Германии обосновать закупку нефти и газа в России, не говоря уже о новых проектах с Кремлем», - считает редактор.