Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 11.10.2018

Эксперт: Британия и США сфабриковали «дело Скрипалей» ради контроля над поставками нефти и газа

«Expert Online» 2018

Как считает  главный редактор информационного агентства «Реалист» Саркис Цатурян,  «режиссеры» сериала о «сотрудниках ГРУ Петрове и Боширове» преследуют ряд целей  – от желания просто «насолить» России до далеко идущих планов по завладению нашими ресурсами. Интервью приводит Царьград.

«Британия и США хотят взять под контроль поставки нефти и газа в страны ЕС. А для этого надо убрать главного конкурента – Россию», - считает Цатурян.

Эксперт при этом высказывает мнение, что очернив таким образом Москву, США и Британия «ставят под вопрос и «Северный поток - 2».

«Чем сильнее будет информационный накат на Россию, тем сложнее будет Германии обосновать закупку нефти и газа в России, не говоря уже о новых проектах с Кремлем», - считает редактор.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Альфа-банк меняет карты

    Альфа-банк приступил к полному обновлению своей линейки дебетовых карт — новая линейка вступила в силу 25 сентября. Флагманским продуктом в ней станет Альфа-карта

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Опасные игры с ценами

    К чему приводят закупки, ориентированные на максимально низкие цены

    В октябре АЦ Эксперт представит сразу два рейтинга российских вузов

    Аналитический центр «Эксперт» в октябре представит сразу два рейтинга российских вузов — изобретательской и предпринимательской активности.

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Китай нанес удар США по очень чувствительному месту
      Китай нанес удар США по очень чувствительному месту
    2. В ПАСЕ разослали странам ЕС закрытый документ о незаконности санкций против РФ
      В ПАСЕ разослали странам ЕС закрытый документ о незаконности санкций против РФ
    3. Курс доллара становится взрывоопасным
      Курс доллара становится взрывоопасным