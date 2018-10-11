ESCADA ЗАПУСКАЕТ НОВУЮ ICON-BAG “THE HEART”

Escada представляет сумку “The HEART BAG”, вдохновением для создания которой послужил флакон первого аромата от ESCADA в форме сердца. Дизайн этой сумки, посвященный юбилею бренда в этом году, станет новым знаковым аксессуаром бренда ESCADA и будет ежесезонно меняться только в цветовом решении, размерах и материале изготовления. Сумка уже продается в России.

Подготовкой кадров для экспертных организаций занимаются специализированные вузы. Также соответствующее образование можно получать путем прохождения стажировки на базе какой-либо государственной экспертной структуры. Но подобного рода обучение доступно не всем, а только лишь государственным экспертам.

Что касается компаний, осуществляющих негосударственную экспертную деятельность, то их сегодня на территории РФ тысячи. В то время как учебные заведения, в которых можно получить необходимое образование исчисляются десятками, и лишь единицы из них высших. Иными словами, не у каждого будущего эксперта есть реальная возможность пройти квалифицированное обучение. Поэтому многие работают, даже не имея необходимого образования.

Эксперты, не имеющие специальной подготовки, не владеющие необходимыми знаниями проводят расчеты, осмотры, анализы, составляют заключения. А после, на основании такой неквалифицированной экспертизы суд выносит ошибочное решение. Ведь судья не разбирается во всех тонкостях экспертной деятельности, а значит, не может рационально оценить представленное ему заключение.

Безусловно, сторона, заметившая неточности в заключении эксперта, может озвучить свои сомнения, однако суд не всегда прислушивается к подобного рода претензиям. Выходом из сложившейся ситуации может стать такая услуга, как рецензирование на выданное заключение.

Представляет она собой проведение полноценного анализа заключения на предмет выявления ошибок, неточностей, противоречий, надежность применяемых методов и объективность специалиста. Все необходимые манипуляции проводятся квалифицированным экспертом, который обладает всеми необходимыми знаниями и навыками.

На основании документа, полученного в результате проверки, можно убедить суд в неверности проведенных ранее исследований. Как правило, далее судья назначает дополнительную экспертизу. А в некоторых случаях сразу выносит решение по делу.

Рецензирование экспертных заключений сегодня является довольно полезной и нужной практикой, так как позволяет повысить качество проводимого анализа и сокращает количество случайных экспертных упущений или же умышленных ошибок. Благодаря чему снижается процент неверно вынесенных судебных решений.