Forbes опубликовал рейтинг лучших работодателей мира

Американский финансово-экономический журнал Forbes опубликовал традиционный рейтинг лучших работодателей мира.

Первое место в ТОП-500 этого престижного списка занимает холдинг Alphabet Inc (США). Напомним, именно ему принадлежит компания Google, передаёт «Газета.Ru».

Второе место у корпорацию Microsoft. Третье – у компания Apple. В пятёрку лидеров также вошли мультимедийная империя Walt Disney, а также Amazon – крупнейшая компания в мире по обороту среди продающих товары и услуги через Интернет.

Любопытно, что в списке 500 лучших работодателей мира всего 5 российских компаний. Большинство же представителей рейтинга – работодатели из США.