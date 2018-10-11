Глава Башкирии подал в отставку

Глава Башкирии Рустэм Хамитов, занимающий эту должность с 2010 года и переизбранный на нее на выборах в 2014 году, заявил, что досрочно уходит в отставку и направил соответствующее обращение президенту РФ. Об этом сообщает ТАСС.

"Это мое личное решение, оно выверено во всех смыслах, я не планирую участия в выборах главы республики в 2019 году, хотя в соответствии с законодательством имею такую возможность. По моему глубокому убеждению, руководители региона в зрелом возрасте должны своевременно принимать решение о завершении деятельности и должны уходить достойно", - говорится в обращении Хамитова.

"Почему решение об отставке принято мной сейчас, а не весной? Новой команде необходимо время для того, чтобы войти в курс дела, завоевать авторитет у жителей республики, подготовиться к выборам, которые, как известно, пройдут в сентябре 2019 года. Необходимо уже сейчас выстроить работу по выполнению задач, поставленных президентом страны на следующие шесть лет. Нужно сохранить в республике преемственность и спокойствие", - добавил он.

Хамитов также сообщил, что будет открыт для встреч и контактов. Об этом говорится в его обращении к жителям, размещенном на сайте главы республики.

Ранее о своей отставке заявил губернатор Курской области Александр Михайлов.