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Москва, 11.10.2018

КРУПНЕЙШИЙ ЗАВОД P&G В РОССИИ РАСШИРЯЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«Expert Online» 2018
  • КРУПНЕЙШИЙ ЗАВОД P&amp;G В РОССИИ РАСШИРЯЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Компания P&G отметила 25 лет завода в г. Новомосковска Тульской области, объявив о начале строительства одного из крупнейших дистрибьюторских центров в Европе. Данный проект стал результатом очередного инвестиционного соглашения между P&G и Тульской областью, подписанного в рамках Петербургского международного экономического форума в мае 2018 года. До 2020 года в строительство центра будет вложено более 2,4 млрд. рублей.

Единый дистрибьюторский центр P&G станет одним из крупнейших в Европе и позволит наиболее эффективно обслуживать партнёров и потребителей за счет оптимизации логистических процессов и затрат. Деятельность центра создаст дополнительно до 500 рабочих мест. Общий объем хранения в едином центре составит более 75 000 палетомест. Новая логистическая схема спроектирована на основе высочайших экологических стандартов и обеспечит снижение воздействия на окружающую среду. Ввод дистрибьюторского центра в эксплуатацию запланирован на конец 2019 — начало 2020 года. 

Торжественное мероприятие по случаю юбилея компании P&G и открытия памятного камня на месте будущего Единого дистрибьюторского центра посетили первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев, глава администрации г. Новомосковска Алексей Бирюлин, многочисленные партнеры и друзья компании.

Дирк Бойсен, генеральный директор завода P&G в г. Новомосковск: «25 лет новой истории завода с P&G – это путь, который мы прошли вместе с нашим коллективом, партнерами и, конечно, российскими потребителями. Мы вместе росли и развивались. За эти годы мы в несколько десятков раз увеличили площадь завода и его мощности, полностью обеспечив потребности наших покупателей в России. Более 2 000 человек трудятся на заводе, делая жизнь наших потребителей проще в заботах о доме и близких. Все эти годы мы тесно сотрудничали с Тульской областью, вместе работали над развитием инфраструктуры и социальных программ».  

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Начав в 1993 году производственную деятельность по выпуску моющих средств под брендами P&G, завод в Новомосковске стал одним из крупнейших предприятий компании в Европе и самым большим производством синтетических моющих средств на территории России. На производственных линиях завода выпускается продукция в трех категориях: средства по уходу за домом (бренды Fairy, Mr. Proper), средства по уходу за тканями (бренды Ariel, Tide, Миф, Lenor) и средства по уходу за детьми (бренд Pampers). Около 20% продукции завода экспортируется в страны Европы и Центральной Азии.

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