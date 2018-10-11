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Экономика
Москва, 11.10.2018

Минпромторг: будущее — за деревянными многоэтажками

«Expert Online» 2018
  • Скоро будет наоборот
ИТАР-ТАСС/Григорий Сысоев

Скоро будет наоборот

Чтобы решить потребности граждан в доступном и комфортном жилье до 2024 года, правительство намерено развивать деревянное домостроение в сегменте многоэтажного строительства. Предполагается, что доля его в ближайшие годы увеличится вдвое, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на заявление главы Минпромторга Дениса Мантурова, сделанное в входе «правительственного часа» в Госдуме. Перспективы развития производства стройматериалов министерство увязывает с реализацией нацпроектов «Жильё» и «Городская среда».

До конца года, пишет издание, в Тверской области будет сдан в эксплуатацию первый в стране четырёхэтажный многоквартирный каркасно-панельный деревянный дом. Применяемые при его строительстве конструкции произведены на заводе, расположенном в этом же регионе.

«За счёт масштабирования подобных проектов мы рассчитываем к 2025 году увеличить применение продукции деревянного домостроения в жилищном строительстве с нынешних 10 до 20%», — спрогнозировал министр. В настоящее время Минпромторг совместно с Минстроем разрабатывает стандарты на новые виды строительных материалов. Многие из них уже выпускают — современные образцы бруса, многослойные панели, плиты OSB и высококачественную фанеру.

Многоэтажные дома уже активно строятся в Европе и Америке, а учитывая, что России принадлежит почти пятая часть лесных массивов, инициатива вполне логична и идет в духе времени, полагает директор Центра экономических исследований университета «Синергия» Андрей Коптелов. Холодный климат северных регионов России делает дома из дерева выгоднее с точки зрения дальнейшей эксплуатации. К тому же при производстве панелей на домостроительных комбинатах, технология будет безотходная, так как из некондиционной древесины будут делать плиты для ненесущих конструкций.

Себестоимость квадратного метра в деревянных домах на 50% ниже, чем в кирпичных, при том, что сроки строительства в 1,5 раза короче. К тому же, при создании на домостроительных комбинатах блоков высокой готовности сроки строительства можно уменьшить еще. Учитывая состояние жилья в российских регионах, деревянное строительство предназначено в первую очередь для переселенцев из ветхого жилья и социальных очередников, полагает эксперт. На фоне упрощение логистики, и при условии строительства высокотехнологичных домостроительных комбинатов в большинстве российских регионов, жилищные проблемы можно решить за десятилетие, если конечно проект будет финансироваться из бюджета.

Учитывая низкую степень переработки древесины в России, которая в основном поставляется за рубеж в качестве сырья, российские производители древесины заинтересованы в появлении нового рынка сбыта внутри страны, полагает Андрей Коптелов. Сейчас строительство деревянных многоэтажных домов затруднено из-за устаревших строительных норм, которые требуют получения множества дополнительных разрешений при строительстве деревянного многоэтажного жилого дома. К тому же существует серый рынок строительства, на котором бригады частников строят дома без контроля со стороны фискальных органов, и если государственная программа будет реализована, то на этом рынке появятся крупные игроки со сборными конструкциями, от которых будут поступать выплаты в бюджет. Новейшие технологии позволяют в заводских условиях сделать деревянные конструкции негорючими, а главное достаточно прочными для многоэтажного строительства. Экологическая безопасность и уровень энергосбережения у деревянных домов также выше, чем у конструкций из других материалов.

Впрочем, как считает аналитик  IFC Markets Дмитрий Лукашов, идея переселить россиян в деревянные дома на текущем уровне технологического развития в мире – скорее утопия, чем реальная цель для будущего. Сами посудите – для того, чтобы создать города из деревянных домов, потребуется вырубать леса, учитывая экологическую обстановку и современные технологии в строительстве это, мягко, говоря не рационально и не грамотно, говорит он. 

Жилищное строительство сейчас переживает технологический переворот, рынок перенасыщен разного рода идеями по снижению себестоимости затрат на стройку, деревянное строительство сейчас в большей степени имеет спрос отнюдь не в сегменте «эконом». Такие дома, очевидно, строить далеко не дешево.

Учитывая, что сейчас подавляющее число экономически-активного населения проживают в городах, создавать многоэтажные жилые дома из дерева вряд ли кто-то поторопится. То есть, уверен аналитик, эта идея подходит только под поселки городского типа и села, но там и так деревянное домостроительство присутствует. Таким образом, делает вывод Лукашов, массовую проблему квартирного вопроса россиян деревянное домостроительство не решит.

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