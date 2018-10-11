Трамп может ошеломить

Сошествие мышек с корабля Дональда Трампа продолжается. Очередным таким пассажиром стала Никки Хейли, занимающая должность представителя США в ООН. Среди кандидатов на ее замену есть кандидат, чей приход перевернул все представления о современном демократическом этикете.

Никки Хейли уходит по-еврейски

Официальное заявление уже сделано. Да, итоговая дата ухода не определена (говорят, что она может продолжить работу до конца этого года), однако сам факт ее ухода не оспаривается. Вопрос только в том, куда она пойдет? И пойдет ли вообще?

В России есть такой анекдот. Армянское радио спрашивают: «Чем отличается англичанин от еврея?». «Англичанин уходит и не прощается, а еврей прощается и не уходит», — отвечает радио. Вот Хейли, по всей видимости, уходит по-еврейски. Хотя бы потому, что такие люди, как она, никуда не деваются. И дело не только в ее амбициях (она всегда рассматривала свой пост в ООН лишь как ступень в карьере), но и в ее способностях. «Хейли была одним из наиболее уважаемых представителей администрации Трампа, причем как в США, так и на международной арене, среди американских союзников», — пишет CNN. И хотя любовь к ней со стороны союзников несколько преувеличена (достаточно вспомнить ее угрозы «поименно запомнить всех», кто не голосует вместе с США в ООН), то в Америке ее действительно уважают. Согласно одному из апрельских опросов, к Хейли позитивно относились порядка 75 республиканцев (8% - негативно) и 55% демократов (23% негативно).

Причем уважает ее даже Трамп. Президент похвалил Хейли за «фантастическую работу», заявил о намерении «не терять контакт» с ней и уже выразил желание снова увидеть Хейли в администрации – когда-нибудь и в какой-нибудь иной должности. «По меркам Трампа это проводы с 12 пушечными залпами, — написало издание The Vox. – Предыдущие высокопоставленные отставки – например, уход Стива Бэннона или Рекса Тиллерсона – проходили на фоне известий о внутренних конфликтах или президентском гневе. Хейли же удалось сохранить хорошие отношения, причем не только с президентом, но и консерваторами, а также американской общественностью в целом».

Так, с одной стороны она поддерживала Трампа во многих начинаниях (что снискало ей любовь адептов нынешнего президента, а также уважение самого хозяина Белого дома) и не перетягивала на себя одеяло. С другой стороны, она была ястребом. Поэтому ее взгляды совпадают с позициями Трампа в вопросах Израиля и Ирана, но, например, не совпадают с в общем-то примирительной линией президента на российском направлении. «Мы не верим России, мы не верим Путину – и никогда не поверим. Они никогда не будут нашими друзьями. Это – факт», — говорила она. Поэтому «Никки Хейли рассматривается как проводник более мейнстримной республиканской внешней политики – в отличие от Трампа с его националистическими вылазками», — пишет издание Spectator. Собственно, ее умение лавировать между позициями и является объяснением ее популярности.

Хейли-2020

Куда она будет эту популярность конвертировать и эти умения применять? Ходят слухи о том, что Хейли немного поработает в частном секторе – как минимум для того, чтобы расплатиться с долгами (ее финотчеты показывают, что она должна более полутора миллионов долларов, из которых почти миллион – это ипотека). Однако куда более вероятным выглядит продолжение политической карьеры.

Критики Трампа считают, что она может выдвинуть свою кандидатуру на пост президента в 2020 году, и поэтому просто пытается сойти с лодки Трампа до подхода к серьезным порогам в виде промежуточных выборов в Конгресс, в ходе которых республиканцы потеряют контроль над Палатой представителей. Однако такой сценарий маловероятен. Да, взятие демократами нижней палаты Конгресса будет неприятным моментом, однако не стоит считать это персональным Ватерлоо президента. В конце концов, взявшая и Конгресс, и Белый дом партия практически всегда теряет хотя бы одну из палат на следующих промежуточных выборах. А значит поражение на выборах не станет той крайне веской причиной, из-за которой партийный истеблишмент мог бы пренебречь традицией и не поддержать текущего президента в его стремлении пойти на второй срок. Наконец, Хейли сама уже заявила, что не будет баллотироваться в 2020 году, и поддержит кандидатуру Трампа.

Баллотироваться в президенты, естественно. При этом не исключено, что и Трампа она поддержит не просто как рядовой избиратель, а как кандидат в вице-президенты. Женщина-республиканка с высоким рейтингом, но при этом не такая сумасшедшая как «мамаша с Аляски» Сара Пейлин – как раз то, что нужно Трампу с его проблемами у женского электората.

«Свято место»

Однако до выборов еще далеко, и пока что президенту нужно решать иные вопросы. Например, кто заменит Хейли в ООН. По словам Трампа, у него есть несколько кандидатур, и определится он в течение нескольких недель.

В его шорт листе, очевидно, есть Дина Пауэлл – бывшая зампомощника президента по национальной безопасности, которая курировала Ближний Восток. Учитывая будущую дипломатическую войну против Ирана, такой специалист был бы в ООН на своем месте.

Еще одним из кандидатов является пресс-секретарь Белого дома Хизер Науэрт. У нее большой внешнеполитический опыт, «но что особенно важно – так это ее понимание методов российской информационной войны. Это понимание крайне важно, поскольку позволит Науэрт противостоять и переигрывать Россию, пытающуюся манипулировать процессами ООН и скрывать правду», — пишет издание Washington Examiner. Вот, за что теперь ценят людей в США.

Следующий в списке — посол США в Германии Ричард Гренелл, который известен ультимативным требованием немецким компаниям «немедленно свернуть свою деятельность» в Иране. Возможно, такого рода заявления не совсем соответствуют высокому званию посла и традиционной дипломатической этике, однако они необходимы для должности проводника трамповской дипломатии в ООН, где американский представитель вынужден действовать не в вежливо-доброжелательном европейском, а во враждебном окружении.

Среди соискателей присутствует и Джон Хантсман – человек, который имеет опыт работы в Китае и в России (где он сейчас служит послом). Причем опыт достаточно позитивный – в той же Москве к Хантсману относятся весьма благосклонно. И он был бы неплохим выбором в случае, если бы Трамп захотел уйти от излишней конфликтности в Совбезе.

Личный выбор

Впрочем, есть и еще одна кандидатка. Которая, по словам президента, была бы «великолепной, но это не означает, что я ее выберу».

У нее действительно множество достоинств. Она сделала неплохую карьеру, построенную прежде всего на умении коммуницировать с людьми, доносить до них свою точку зрения и обеспечивать выполнение поставленных задач. Она исключительно обаятельна, и является иконой для многих женщин в мире, поэтому приход ее в ООН сам по себе поднимет имидж США. Она является одним из немногих людей, которые имеют влияние на президента Трампа и могут даже изменить позицию хозяина Белого дома.

По сути у нее есть только один минус – она его дочь. Ее назначение произвело бы ошеломляющий эффект даже на фоне общего стиля правления Трампа, который никто не назовет спокойным. Назначение Иванки на роль представителя США в ООН может быть использовано либеральными СМИ как повод обвинить президента США в непотизме. Поэтому он может ее и не выбрать.

С другой стороны, почему Трамп должен обращать какое-то внимание на позицию СМИ? Они раскритикуют его за любое решение, и из любой мелочи сделают скандал международного уровня (вспомнить хотя бы пробковый шлем Меланьи во время ее поездки в Африку, который был позиционирован как символ колониализма и оскорбление со стороны Меланьи в адрес несчастных африканцев). Поэтому американскому Ваське нужно слушать, да есть, и, выражаясь словами из басни Крылова, пока американские СМИ будут петь, он должен съесть все жаркое.