После аварии «Союза» все пилотируемые пуски в РФ приостановлены

После аварии, которая произошла сегодня во время старта ракеты-носителя «Союз МС-10» с новыми экипажем МКС, все пилотируемые пуски в РФ приостановлены.

Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на свой источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, авария произошла утром 11 октября в ходе запуска, который был посвящён столетней годовщине Завода экспериментального машиностроения ракетно-космической корпорации «Энергия», являющимся изготовителем ракет «Союз».

В момент ЧП на борту «Союза МС-10» находились российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Экипаж аварийно приземлился на территории Казахстана.

В свою очередь глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что приземлившиеся члены экипажа аварийного «Союза» живы. В настоящее время их уже достали из капсулы с помощью техники ПЭМ-1. Состояние космонавта и астронавта оценивается как удовлетворительное, уточняется агентство «Интерфакс».

Сейчас экипаж «Союза МС-10» эвакуируют вертолетом Ми-8 в казахстанский Жезказган. Об этом заявили в сообщении Центрального военного округа (ЦВО). При этом отмечается, что других решений о передислокации пока нет.

Между тем, по данным источника в ракетно-космической отрасли, возможной причиной аварии могло стать плохое крепление, из-за которого при отделении блоков второй ступени один из них мог зацепить центральный блок, чем и вызвал нештатную ситуацию. Официально о причинах аварии пока не сообщается. Рогозин заявил, что расследованием займется специально созданная государственная комиссия.

Последний раз авария, при которой пришлось задействовать спускаемый аппарат в аварийном режиме, произошла ещё в апреле 1975 года. Об этом рассказал в эфире телеканала «Дождь» академик Российской академии космонавтики им. Циолковского Игорь Маринин. По его словам, тогда космонавты тоже выжили.

В свою очередь источник РИА Новости утверждает, что последняя аналогичная авария случилась в сентябре 1983 года. Тогда всего за 90 секунд до старта произошло возгорание. К счастью, обошлось без жертв – космонавты безопасно приземлились.