Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 11.10.2018

После аварии «Союза» все пилотируемые пуски в РФ приостановлены

«Expert Online» 2018
  • Во время запуска ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" с "Гагаринского старта" космодрома Байконур
ТАСС Автор: Сергей Савостьянов

Во время запуска ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" с "Гагаринского старта" космодрома Байконур

После аварии, которая произошла сегодня во время старта ракеты-носителя «Союз МС-10» с новыми экипажем МКС, все пилотируемые пуски в РФ приостановлены.

Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на свой источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, авария произошла утром 11 октября в ходе запуска, который был посвящён столетней годовщине Завода экспериментального машиностроения ракетно-космической корпорации «Энергия», являющимся изготовителем ракет «Союз».

В момент ЧП на борту «Союза МС-10» находились российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Экипаж аварийно приземлился на территории Казахстана.

В свою очередь глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что приземлившиеся члены экипажа аварийного «Союза» живы. В настоящее время их уже достали из капсулы с помощью техники ПЭМ-1. Состояние космонавта и астронавта оценивается как удовлетворительное, уточняется агентство «Интерфакс».

Сейчас экипаж «Союза МС-10» эвакуируют вертолетом Ми-8 в казахстанский Жезказган. Об этом заявили в сообщении Центрального военного округа (ЦВО). При этом отмечается, что других решений о передислокации пока нет.

Между тем, по данным источника в ракетно-космической отрасли, возможной причиной аварии могло стать плохое крепление, из-за которого при отделении блоков второй ступени один из них мог зацепить центральный блок, чем и вызвал нештатную ситуацию. Официально о причинах аварии пока не сообщается. Рогозин заявил, что расследованием займется специально созданная государственная комиссия.

Последний раз авария, при которой пришлось задействовать спускаемый аппарат в аварийном режиме, произошла ещё в апреле 1975 года. Об этом рассказал в эфире телеканала «Дождь» академик Российской академии космонавтики им. Циолковского Игорь Маринин. По его словам, тогда космонавты тоже выжили.

В свою очередь источник РИА Новости утверждает, что последняя аналогичная авария случилась в сентябре 1983 года. Тогда всего за 90 секунд до старта произошло возгорание. К счастью, обошлось без жертв – космонавты безопасно приземлились.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Альфа-банк меняет карты

    Альфа-банк приступил к полному обновлению своей линейки дебетовых карт — новая линейка вступила в силу 25 сентября. Флагманским продуктом в ней станет Альфа-карта

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Опасные игры с ценами

    К чему приводят закупки, ориентированные на максимально низкие цены

    В октябре АЦ Эксперт представит сразу два рейтинга российских вузов

    Аналитический центр «Эксперт» в октябре представит сразу два рейтинга российских вузов — изобретательской и предпринимательской активности.

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Китай нанес удар США по очень чувствительному месту
      Китай нанес удар США по очень чувствительному месту
    2. В ПАСЕ разослали странам ЕС закрытый документ о незаконности санкций против РФ
      В ПАСЕ разослали странам ЕС закрытый документ о незаконности санкций против РФ
    3. Курс доллара становится взрывоопасным
      Курс доллара становится взрывоопасным