Путь длинной в 15 лет: от сети ресторанов японской кухни до «Современной Италии»

Аджай Сингх - основатель ГК «Правый Берег», которая включает в себя сеть ресторанов «Осака», а также авторские гастрономические проекты, давно зарекомендовавшие себя в Ростове: JOY, «Ялла», «Макао», «Ош Пош», «Самовар» и JUJU, открывает новый ресторан итальянской кухни - La Fabbrica.

Расскажите, как вы пришли в ресторанный бизнес?

Ваш холдинг является ключевым игроком на рынке Ростова и насчитывает многолетнюю историю. С чего вы начинали и как из инвестора проектов превратились в полноценного владельца бизнеса и ресторатора?

Я окончил медицинский институт, после которого долгое время занимался фармацевтическим бизнесом. Как-то мой друг предложил мне стать инвестором одного гастрономического проекта. Это было для меня в новинку, так что я практически сразу согласился. Хотя я и не принимал непосредственное участие в вопросах управления, я все же постепенно начал приглядываться к происходящему и вникать в суть процесса. Инвестиция оказалась очень удачной - проект окупился за полгода, что, безусловно, послужило сильной мотивацией к продолжению работы в данной сфере. И знаете, как оно бывает? Все как-то начало складываться само собой. Новые предложения сотрудничества, новые люди из «ресторанного мира», идеи… Так мы с моим партнером открыли ресторан «Осака», который впоследстии превратился в сеть ресторанов японской кухни.

Затем мы взялись за авторский проект, им стал ресторан «Ош Пош», в меню которого преобладает восточная кухня.

Какой из проектов холдинга «Правый берег» можете выделить? Почему?

Паназиансткий ресторан «Макао», который номинирован в «Топ-10 лучших ресторанов юга России». 5 октября 2018 года ресторану исполнилось 7 лет. На этапе открытия было много непростых ситуаций. Особенно приятно видеть, что теперь - это серьезный ресторан во главе с очень сильным шеф-поваром Антоном Патанькиным.

Каким будет следующий ресторан под вашей эгидой? Что это будет за кухня?

Ресторан итальянской кухни, совместный проект холдинга «Правый Берег» и Novikov Group. За кухню отвечает известный итальянский шеф-повар, ведущий кулинарных шоу - Мирко Дзаго. Открытие ресторана намечено на середину ноября. Уже состоялась пресс-конференция для ведущих СМИ города. Данный проект будет про современную итальянскую кухню, которая, как я считаю, на сегодняшний день отсутствует на ресторанном рынке Ростова.

Безусловно, в городе есть рестораны с итальянской кухней, но каждый из них представляет «базовую Италию»: пицца, паста; а наша основная задача познакомить ростовчан с итальянской кухней в её современном понимании. Название ресторана - La Fabbrica - выбрано не случайно: ресторан находится в здании бывшей табачной фабрики им. Асмолова, открытой в еще дореволюционное время и проработавшей вплоть до девяностых годов. Здесь же находятся два других ресторана холдинга – «Макао» и «Ош Пош».

Как вы считаете, помимо имени крупного партнера и шефа-итальянца Мирко Дзаго, который будет ставить кухню, что еще будет вашим главным конкурентным преимуществом среди других ресторанов? На что вы делаете ставку: соотношение цены и качества, атмосфера, высокий уровень сервиса? В данном проекте, что считаете своим главным козырем лично вы?

Для начала я считаю, что наличие крупного партнера и знаменитого шеф-повара - это уже большое конкурентное преимущество. Но, при этом, мы понимаем, что у этого есть и обратная сторона - клиенты придут уже с априори завышенными ожиданиями и требованиями, которым мы будем должны соответствовать. Особое внимание мы уделяем сервису, уровень обслуживания в ресторане это около 40% успеха, мы знаем, что именно этого от нас и ждут.

Кроме того, большое значение мы придаем оформлению ресторана: интерьер будет выполнен в стиле «лофт», с большой открытой кухня. Еще один плюс - участие в проекте лучшего, на мой взгляд, сомелье города, тщательно проработанная винная карта - более 300 позиций вин, конкурентоспособных и отвечающих ценовой политике ресторана. Интересная коктейльная карта, за которую также отвечают профессионалы.

Допускаете ли вы возможность развития тенденции собственного производства сыров в вашем проекте? Такая идея рассматривается или вы уже намерены реализовать ее в ближайшее время?

Да, мы рассматриваем создание сыроварни в рамках данного проекта, но к открытию ресторана не успеем запустить: сейчас необходимо сосредоточиться на других аспектах. Но после запуска ресторана мы планируем заняться этим вопросом вплотную.

Открытие сыроварни в рамках данного проекта логично, так как в ресторане с итальянской кухней используется большое количество сыра, а наличие собственного производства поможет обеспечить свежесть и качество продукта, а также повлияет на себестоимость блюд.

Как вы познакомились с Аркадием Новиковым и почему решили работать именно с ним? Что стало ключевым фактором: имя Новикова, которое гремит на всю Россию уже не один десяток лет или то, что вам близок его подход как ресторатора и вы разглядели в нем надежного партнера, который мыслит с вами в одном направлении?

Мы решили делать совместный проект с Аркадием Новиковым по той простой причине, что это человек, который первым сформировал концепцию ресторанного бизнеса в России. До того как он пришел в эту сферу просто не существовало такого понятия как «ресторанный бизнес», было общественное питание, да, но это принципиально другое.

Аркадий в этом бизнесе уже 26 лет и, конечно, все рестораторы России смотрят и ориентируются на его работу и опыт, мы - не исключение.

Каким вы видите дальнейшее развитие своего холдинга? В какую сторону вы будете двигаться, какие тренды будете продвигать?

Мы рассматриваем выход на московский рынок. И, признаться, уже работаем в данном направлении: смотрим площадки, обсуждаем форматы.

Также есть желание выйти на рынок зарубежный, но мы двигаемся поэтапно и основательно, поэтому пока что это только намеченный план дальнейшего роста для холдинга «Правый Берег».