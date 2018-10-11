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Москва, 11.10.2018

Раскрыта одна из тайн острова Пасхи

«Expert Online» 2018

Американские учёные раскрыли одну из тайн загадочного острова Пасхи, расположенного в Тихом океане.

Сотни лет исследователи пытались ответить на вопрос: где местные жители, проживавшие здесь ещё 2 тыс. лет тому назад, добывали пресную воду.

Известно, что на острове, открытом в день праздника пасхи в 1722 году голландским мореплавателем Яковом Роггевеном, нет рек, а количество озёр в кратерах вулканов незначительно.

Однако сейчас учёные Бингемтонского университета пришли к выводу, что аборигены пили воду прямо из океана. При этом это была не соленая, а пресная вода, передаёт «Lenta.ru».

Дело в том, что грунтовые воды, стекающие вниз по склонам к океану перемешивались с соленой водой, а во время некоторых приливов уровень содержания соли оказывался очень низким, что делало воду приятной на вкус и пригодной к употреблению.

Гипотезу американских учёных подтверждают записи исследователей XVII века, которые утверждали, что рапануйцы – коренные жители острова Пасхи – пили океаническую воду.

На основе последних выводов учёные собираются проверить, существует ли связь с местоположением источников пресной воды и моаи — статуй в виде огромных человеческих голов.

Наша справка

Остров Пасхи — одно из самых загадочных мест на Земле, где примерно 2 тыс. лет назад существовала цивилизация полинезийцев, оставившая после себя многочисленные следы в виде гигантских истуканов-моаи, которые, предположительно, представляют собой обожествленные фигуры предков и родичей древних жителей острова.

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