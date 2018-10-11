Россию могут исключить из Совета Европы

Россия может потерять место в Совете Европы из-за неуплаты членских взносов. Срок оплаты истекает летом 2019 года.



«По уставу, если государство не платит два года, применяется статья номер девять», — цитирует пояснение действующего главы организации Турбьерна Ягланда «Пятый канал».

Чиновник сообщил, что, если станет понятно, что Россия выходит из Совета Европы, то он готов немедленно предложить комитету министров откорректированный бюджет Совета Европы.

Россия прекратила деятельность в ПАСЕ после того, как страну лишили права голоса после присоединения Крыма к России.

Летом 2017 года в связи с эти Москва заявила, что членские взносы в Совет Европы не будут перечисляться до тех пор, пока делегации РФ не восстановят ее полномочия в полном объеме.