Синоптики рассказали о прогнозе погоды в Москве на предстоящие выходные

Специалисты столичного Метеобюро озвучили прогноз погоды на предстоящие выходные в московском регионе.

Согласно их данным, 13 и 14 октября в Москве и области ожидается очень комфортная погода, передаёт РИА Новости.

При этом синоптики обещают, что, несмотря на переменную облачность, осадков не ожидается, а температура воздуха будет выше климатической нормы.

В дневные часы в субботу и воскресенье столбики термометров будут показывать до 14 градусов тепла в Москве и до 15 градусов – в Подмосковье.

Тёплыми ожидаются и ночи. Согласно прогнозу погоды синоптиков температура воздуха не упадёт ниже плюс 7 градусов.

Прогноз погоды на 14 дней также не обещает ничего плохого. В частности, самыми теплыми станут понедельник, 15 октября и четверг 18 октября. В эти дни специалисты центра «Фобос» обещают до 17 градусов выше нуля.

Лишь после 25 октября температура воздуха немного понизиться, однако она всё равно будет выше климатической нормы.