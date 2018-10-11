СМИ: Украина близка к религиозной войне

Из-за предполагаемого отделения Украинской православной церкви (УПЦ) от Русской православной церкви (РПЦ) на территории «незалежной» может вспыхнуть религиозна война.

Чтобы предотвратить кровопролитие, должны взаимодействовать обе стороны конфликта, передаёт Bloomberg со ссылкой на своих экспертов.

При этом аналитики агентства поясняют, что разделение УПЦ и РПЦ началось не сейчас, оно продолжается длительное время. В частности, ещё в 1992 году лидер русской церкви в Киеве Филарет стремился создать независимую, «автокефальную» церковь, которая бы не подчинялась России. Однако тогда Москва воспользовалась поддержкой Константинопольского патриархата. Сейчас же ситуация иная.

Несмотря на критическую ситуацию, ряд экспертов всё-таки уверены, что даже в случае раскола РПЦ и УПЦ, вся эта ситуация не затронет верующих.

«Религиозное вероучение останется прежним, и церкви смогут поддерживать отношения», - резюмировал один из аналитиков агентства, добавив, что последствия автокефалии затронут лишь Москву, влияние которой резко ослабнет, так как на территории «незалежной» находятся около трети из более чем 36 тыс. приходов Московского патриархата.

Ранее сообщалось, что в Кремле отрицательно относятся к автокефалии УПЦ.