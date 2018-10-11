Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 11.10.2018

СМИ: Украина близка к религиозной войне

«Expert Online» 2018

Из-за предполагаемого отделения Украинской православной церкви (УПЦ) от Русской православной церкви (РПЦ) на территории «незалежной» может вспыхнуть религиозна война.

Чтобы предотвратить кровопролитие, должны взаимодействовать обе стороны конфликта, передаёт Bloomberg со ссылкой на своих экспертов.

При этом аналитики агентства поясняют, что разделение УПЦ и РПЦ началось не сейчас, оно продолжается длительное время. В частности, ещё в 1992 году лидер русской церкви в Киеве Филарет стремился создать независимую, «автокефальную» церковь, которая бы не подчинялась России. Однако тогда Москва воспользовалась поддержкой Константинопольского патриархата. Сейчас же ситуация иная.

Несмотря на критическую ситуацию, ряд экспертов всё-таки уверены, что даже в случае раскола РПЦ и УПЦ, вся эта ситуация не затронет верующих.

«Религиозное вероучение останется прежним, и церкви смогут поддерживать отношения», - резюмировал один из аналитиков агентства, добавив, что последствия автокефалии затронут лишь Москву, влияние которой резко ослабнет, так как на территории «незалежной» находятся около трети из более чем 36 тыс. приходов Московского патриархата.

Ранее сообщалось, что в Кремле отрицательно относятся к автокефалии УПЦ.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Альфа-банк меняет карты

    Альфа-банк приступил к полному обновлению своей линейки дебетовых карт — новая линейка вступила в силу 25 сентября. Флагманским продуктом в ней станет Альфа-карта

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Опасные игры с ценами

    К чему приводят закупки, ориентированные на максимально низкие цены

    В октябре АЦ Эксперт представит сразу два рейтинга российских вузов

    Аналитический центр «Эксперт» в октябре представит сразу два рейтинга российских вузов — изобретательской и предпринимательской активности.

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Китай нанес удар США по очень чувствительному месту
      Китай нанес удар США по очень чувствительному месту
    2. Курс доллара становится необъяснимым
      Курс доллара становится необъяснимым
    3. В ПАСЕ разослали странам ЕС закрытый документ о незаконности санкций против РФ
      В ПАСЕ разослали странам ЕС закрытый документ о незаконности санкций против РФ