Украина готовит провокацию в Азовском море

Как сообщил РИА Новости информированный источник в Крыму, Киев готовит провокацию в Азовском море с целью дискредитации российских пограничников.

Как говорится в сообщении, 11 октября сотрудники погранслужбы Украины запланировали выход из порта Мариуполя в Азовское море. На борту пограничного сторожевого катера должна по замыслу находится группа украинских журналистов, которые должны снять «видеорепортаж о якобы агрессивных действиях пограничной службы ФСБ России в отношении украинских гражданских судов, а также блокаде морских портов Украины в Азовском море».

Напомним, ранее Украина неоднократно обвиняла российскую сторону в неправомерных действиях в акватории Азовского моря. Россия в свою очередь заявляла, что все действия российских пограничников согласованы со статьями международного права.