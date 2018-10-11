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Москва, 11.10.2018

Украина готовит провокацию в Азовском море

«Expert Online» 2018
  • Украина готовит провокацию в Азовском море
Из открытых источников

Как сообщил РИА Новости информированный источник в Крыму, Киев готовит провокацию в Азовском море с целью дискредитации российских пограничников.

Как говорится в сообщении, 11 октября сотрудники погранслужбы Украины запланировали выход из порта Мариуполя в Азовское море. На борту пограничного сторожевого катера должна по замыслу находится группа украинских журналистов, которые должны снять «видеорепортаж о якобы агрессивных действиях пограничной службы ФСБ России в отношении украинских гражданских судов, а также блокаде морских портов Украины в Азовском море».

Напомним, ранее Украина неоднократно обвиняла российскую сторону в неправомерных действиях в акватории Азовского моря.  Россия в свою очередь заявляла, что все действия российских пограничников согласованы со статьями международного права.

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