В Госдуме назвали возможные причины аварии при запуске «Союза»

Елена Серова – бывший космонавт, а ныне депутат нижней палаты российского парламента – прокомментировала возможные причины, которые могли привести к аварии при старте ракеты-носителя «Союз МС-10».

По её мнению, причин возникновения нештатной ситуации может быть несколько. Поэтому, как убеждена Серова, выхватывать сейчас скоропалительно какую-то из них — непрофессионально, передаёт РИА Новости.

При этом она подчеркнула, что без внимательного всестороннего исследования – всё это будет гаданием на кофейной гуще.

«Необходимо дождаться расследование компетентной комиссии», – резюмировала Серова, добавив, что профессия космонавта — одна из самых опасных.

Ранее сообщалось, что по данным источника в ракетно-космической отрасли РФ, возможной причиной аварии могло стать плохое крепление, из-за которого при отделении блоков второй ступени один из них мог зацепить центральный блок, чем и вызвал аварийную ситуацию.

Официально о причинах аварии пока не сообщается. По словам Дмитрия Рогозина, расследованием ЧП займётся специально созданная государственная комиссия.