В Кремле заявили о своём отношении к автокефалии УПЦ

Дмитрий Песков – глава пресс-службы президента России – рассказал об отношении властей нашей страны к автокефалии украинской церкви (УПЦ).

По словам представителя Кремля, эти действия ведут к расколу в православном мире, передает РИА «Новости».

При этом он подчеркнул, что по данному вопросу российские власти полностью поддерживают позицию, ранее неоднократно озвученную патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

«Повторю ещё раз, мы не хотели бы, чтобы принимались какие-то шаги, которые ведут к глубокому расколу в мире православия», – резюмировал пресс-секретарь президента РФ.