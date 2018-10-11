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Москва, 11.10.2018

В Кремле заявили о своём отношении к автокефалии УПЦ

«Expert Online» 2018

Дмитрий Песков – глава пресс-службы президента России – рассказал об отношении властей нашей страны к автокефалии украинской церкви (УПЦ).

По словам представителя Кремля, эти действия ведут к расколу в православном мире, передает РИА «Новости».

При этом он подчеркнул, что по данному вопросу российские власти полностью поддерживают позицию, ранее неоднократно озвученную патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

«Повторю ещё раз, мы не хотели бы, чтобы принимались какие-то шаги, которые ведут к глубокому расколу в мире православия», – резюмировал пресс-секретарь президента РФ.

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