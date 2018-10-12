Ситуация на валютном рынке становится все более запутанной. Курс доллара в последние дни показывает динамику, которая противоречит определенным закономерностям рынка, которые наблюдались ранее.

Так, курс американской валюты начал падать после обвала рынка акций США. Обычно происходит обратное. Однако более удивительным стал факт, что курс доллара снижается не только к ключевым валютам, но и к валютам развивающихся рынков, в том числе и к рублю.

По состоянию на 7.58 мск пятницы курс евро к доллару рос до 1,1605 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1593 доллара за евро. Курс доллара к иене увеличивался до 112,34 иены за доллар со 112,17 иены. В четверг вечером доллар к обеим валютам дешевел. Индекс доллара уменьшается в пятницу на 0,02%, до 95 пунктов.

За два дня российская валюта сумела прибавить к доллару и евро около 1%. Все это происходит не только на фоне сильнейшего обвала на фондовом рынке США, но и на фоне дешевеющей нефти, отмечает Вести.Экономика.

По итогам торгов в четверг 11 октября курс доллара к рублю снизился на 61 копейку до 66,25 рубля, а курс евро к рублю - на 22 копейки до 76,76 рубля.

В целом эксперты отмечают крайне нетипичную ситуацию. Если обычно турбулентность на рынке в Штатах сотрясает весь остальной мир, то сейчас картина совсем иная. Укрепляется не только рубль, но и, как было сказано выше, другие валюты развивающихся стран, в частности лира.

Кроме того, к доллару растет евро, китайский юань и другие.

Но и это еще не все особенности современной реальности. Несмотря на укрепление рубля, акции российских компаний стремительно дешевеют, как и ОФЗ. Примерно такая же картина наблюдается на других развивающихся рынках.

Такая динамика противоречит рыночной логике. Похоже, кризис на мировых рынках может развиваться по атипичному сценарию, когда динамика акций и валют становится все более непредсказуемой.