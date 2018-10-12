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Москва, 12.10.2018

Эксперт рассказал, что ждет Совет Европы без взноса России

«Expert Online» 2018

Как заявил главный редактор научно-аналитического журнала «Бюллетень Европейского суда по правам человека» Юрий Берестнев, без взноса из России Совету Европы придется сократить не менее 200 сотрудников.

«Без нашего взноса надо сократить не менее 200 сотрудников, на которых просто нет денег. А еще при нашем выходе придется уволить всех российских граждан, которых немало, с большими выплатами выходного пособия, на что также нет денег», — цитирует РИА новости эксперта.

Накануне, глава СЕ Турбьерн Ягланд заявил, что Россия будет исключена из списка стран-членов организации, если не начнет платить взносы в бюджет до июня 2019 года.

Ягланд также напомнил, что в случае ухода России из Совета Европы, граждане России не смогут обращаться в ЕСПЧ.

Как считает Берестнев, в случае ухода из СЕ России Ягланду ничего не остается, как уйти в отставку досрочно, как руководителю допустившему развал организации.

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