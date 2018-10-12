Как получить кредит без справок о доходах

Справка о доходах – один из обязательных документов, необходимых при оформлении денежной ссуды в банке. Она является подтверждением платежеспособности заемщика и некой гарантией возврата кредитных средств.

Но это вовсе не означает, что без справки получить ссуду нельзя. Многие МФО не требуют наличие этого документа и деньги вы можете получить на счет карты.

Особенности работы микрофинансовых организаций

Так уж повелось, что в нашей стране немало людей работают неофициально. Кроме того, некоторые россияне, занимаясь предпринимательской деятельностью или фрилансом, имеют стабильный доход, но справку из бухгалтерии по понятным причинам взять не могут. Оптимальным вариантом для них при необходимости оформить кредит может стать обращение в микрофинансовую компанию.

При определении платежеспособности заемщика МФО используют специальный сервис, который по определенному алгоритму изучает введенные данные и на их основании выносит решение. Что касается уровня дохода клиента, то он указывается со слов последнего. Хотя в некоторых случаях кредитор может попросить указать контактные данные руководителя, коллег или знакомых.

Преимущества микрозаймов

Благодаря простоте оформления микрокредиты сегодня стали чуть ли не единственным вариантом взять ссуду для самозанятых лиц и тех, кто находится на иждивении родных. Да и официально работающие люди нередко к ним прибегают, так как данный вид кредитования имеет ряд преимущества, в числе которых:

отсутствие поручителей, первых взносов и страховок;

минимум бумажной волокиты;

принятие решения в течение 30 минут;

отсутствие необходимости указывать цель кредита;

возможность получить займ при наличии плохой кредитной истории или имеющихся непогашенных кредитах.

Как оформить быстрый кредит?

Микрозайм можно получить двумя способами – посетив офис МФО или заполнив онлайн заявку. Как правило, первый вариант не вызывает больших сложностей, так как сегодня существует множество компаний, занимающихся микрокредитованием. Чаще всего им пользуются люди, не желающие самостоятельно разбираться в нюансах оформления заявки или нуждающиеся в наличности.

Однако большей популярностью все же пользуется второй способ, так как оставить заявку онлайн можно круглосуточно, собственно, как и получить деньги после ее одобрения. Причем для этого даже не обязательно наличие компьютера, заполнить анкету можно с планшета или со смартфона.

Но помните, какой бы метод оформления вы не выбрали, в первую очередь необходимо обратить внимание на размер процентной ставки, установленный МФО кредитный лимит, порядок начисления штрафов в случае просрочки очередного платежа и возможность пролонгации кредитного договора, а уже после оставлять заявку на получение микрозайма.