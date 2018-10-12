Кокорин и Мамаев стали популярнее Трампа

Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые накануне вечером были арестованы на 2 месяца по уголовному делу о хулиганстве, опередили главу Белого дома Дональда Трампа в рейтинге самых упоминаемых в российских СМИ персон.

В период с 8 по12 октября нападающий «Зенита» и полузащитник «Краснодара» получили каждый по 21 тыс. упоминаний, передаёт «Интерфакс».

По данным агентства, рейтинг по-прежнему возглавляет РФ Владимир Путин (более 39 тыс. ссылок). А вот его американский коллега Трамп опустился со 2-го на 4-е место. Президент США с 8 по 12 октября упоминался в российских СМИ около 12 тыс. раз.

Напомним, утром 8 октября Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также их друзья избили в одном из московских кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака. За несколько часов до этого футболисты набросились на водителя ведущей «Первого канала», нанеся ему многочисленные травмы.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Спортсмены были задержаны, а накануне арестованы – до 8 декабря 2018 они будут находиться в столичном СИЗО «Бутырка».