Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 12.10.2018

Кокорин и Мамаев стали популярнее Трампа

«Expert Online» 2018

Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые накануне вечером были арестованы на 2 месяца по уголовному делу о хулиганстве, опередили главу Белого дома Дональда Трампа в рейтинге самых упоминаемых в российских СМИ персон.

В период с 8 по12 октября нападающий «Зенита» и полузащитник «Краснодара» получили каждый по 21 тыс. упоминаний, передаёт «Интерфакс».

По данным агентства, рейтинг по-прежнему возглавляет РФ Владимир Путин (более 39 тыс. ссылок). А вот его американский коллега Трамп опустился со 2-го на 4-е место. Президент США с 8 по 12 октября упоминался в российских СМИ около 12 тыс. раз.

Напомним, утром 8 октября Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также их друзья избили в одном из московских кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака. За несколько часов до этого футболисты набросились на водителя ведущей «Первого канала», нанеся ему многочисленные травмы.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Спортсмены были задержаны, а накануне арестованы – до 8 декабря 2018 они будут находиться в столичном СИЗО «Бутырка».

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Альфа-банк меняет карты

    Альфа-банк приступил к полному обновлению своей линейки дебетовых карт — новая линейка вступила в силу 25 сентября. Флагманским продуктом в ней станет Альфа-карта

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Опасные игры с ценами

    К чему приводят закупки, ориентированные на максимально низкие цены

    В октябре АЦ Эксперт представит сразу два рейтинга российских вузов

    Аналитический центр «Эксперт» в октябре представит сразу два рейтинга российских вузов — изобретательской и предпринимательской активности.

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Китай нанес удар США по очень чувствительному месту
      Китай нанес удар США по очень чувствительному месту
    2. Курс доллара становится необъяснимым
      Курс доллара становится необъяснимым
    3. Курс доллара: на рынке происходит что-то странное
      Ситуация на валютном рынке удивила экспертов