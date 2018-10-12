Меркель пошла против России

Канцлер ФРГ Ангела Меркель поддержала обвинение против России в кибератаках, которые выдвинули против Москвы Нидерланды, из-за чего из страны были высланы четыре российских гражданина. Как заявили в Амстердаме, все они являются предположительно сотрудниками ГРУ.

В этой связи Ангела Меркель заявила, что «полностью доверяет оценкам нидерландских органов и разделяет их».

«Это очень серьёзные инциденты, о которых мы будем говорить, в том числе, на саммите ЕС в Брюсселе», — сообщила Меркель. Ее цитирует официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

Россиян обвинила в попытке взломать компьютерные системы Организации по запрещению химического оружия, а также добыть данные следствия по делу о крушении Boeing в Донбассе. В Москве данные обвинения были официально отвергнуты.