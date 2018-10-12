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Москва, 12.10.2018

Наша не NASA

, «Expert Online» 2018
  • Казахстан. Кызылординская область. Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин во время брифинга, посвященного аварийному запуску ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" с космодрома Байконур
Алексей Филиппов/РИА Новости/POOL/ТАСС

Казахстан. Кызылординская область. Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин во время брифинга, посвященного аварийному запуску ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" с космодрома Байконур

 

Помогло трижды

 

11 октября произошла первая авария в истории современной российской пилотируемой космонавтики. Ранее две аварии по сходному сценарию, со срабатыванием системы аварийного спасения (САС) в пилотируемом режиме, случались в СССР в 1975 и 1983 годах.

5 апреля 1975 года на «Союзе-18-1» это произошло на 261-й секунде полёта, когда не отделилась вторая ступень и ракету стало раскачивать. После срабатывания САС и пережитых космонавтами Василием Лазаревым и Олегом Макаровым колоссальных перегрузок порядка 20 g, космический корабль приземлился в горах Алтая. Снятие космонавтом с труднодоступного склона на высоте 1200 м было отдельной сложнейшей эпопеей с проявлениями настоящего героизма.

А 26 сентября 1983 года «Союз Т-10-1» взорвался прямо на стартовом столе, что было более характерно лишь для самых первых лет испытаний ракеты Р-7 (прообраза «Союзов»). САС отстрелила тогда космический аппарат с космонавтами Владимиром Титовым и Геннадием Стрекаловым почти на километр вверх, после чего они приземлились в четырёх км от старта.

11 октября 2018 года ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести на околоземную орбиту космический корабль «Союз МС-10», на котором находился новый экипаж для Международной космической станции. Авария произошла на 165-й секунде полета. К счастью, российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг не пострадали — «Союз МС-10» с космонавтами по баллистической траектории приземлился в степи Казахстана. По неофициальным, но вполне достоверным данным, авария произошла из-за нештатного разделения ступеней.

Как заявил журналистам вскоре после случившегося глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, «авария произошла на ракете, которая имела очень высокую безаварийную статистику, и это очень плохая новость. Хорошая новость состоит в том, что блестяще сработала система аварийного спасения… Мы высоко оцениваем действия экипажа, экипаж вел себя абсолютно хладнокровно», — добавил он. Приступила к работе госкомиссия, и все остальные выводы будут позже, заявил Рогозин.

Говоря о начале работы госкомиссии по расследованию причин аварии, Дмитрий Рогозин отметил, что «мы связаны с нашими американскими и другими коллегами» по работе Международной космической станции. От «других коллег», а именно от главы Европейского космического агентства Иоганна-Дитриха Вернера, главой «Роскосмоса» было вчера получено примечательное письмо. «Состоявшийся сегодня запуск космического корабля «Союз МС-10» с экспедицией 57 на МКС, — пишет глава ЕКА, — напомнил нам, что реализация космических полётов по-прежнему бросает нам постоянный вызов. Однако безопасное возвращение экипажа подтверждает чрезвычайную надёжность транспортной системы «Союз» и её критическую значимость для всего партнёрства по программе МКС. Произошедшее сегодня продемонстрировало выдающуюся слаженную работу поисково-спасательных групп, сделавших всё необходимое для Алексея и Ника. В предстоящие дни и недели Роскосмос может полагаться на помощь ЕКА». Иоганн-Дитрих Вернер добавляет, что он «готов оказать любую поддержку, которая будет сочтена уместной и полезной, в работе Государственной комиссии, расследующей причины произошедших во время запуска событий с учетом всех соображений, касающихся тактического планирования программы МКС и возможных последствий для находящегося на борту экипажа — включая астронавта EKA Александра Герста, выполняющего функцию командира МКС».

Да, на орбите трое космонавтов-астронавтов: Сергей Прокопьев (Роскосмос), Серина Ауньен (NASA) и Александр Герст (Европейское космическое агентство). Их ждут на земле в декабре. И, конечно, за расследованием причин аварии будут внимательно следить во всем мире, а особенно, конечно, в США, с которыми Россия связана по данной программе наиболее тесно. На брифинге в NАSА его представитель Кенни Тодд заявил об уверенности в том, что российские коллеги разберутся в причинах неудачного запуска. На это, считают в NАSА, уйдет порядка двух-трех месяцев. Американская сторона также, со своей стороны, сформирует группу по расследованию причин аварии. Тодд добавил, что ситуация со стартом «Союза» говорит в пользу надежности данной машины с отличной системой прерывания пуска. Но в американском космическом агентстве считают совершенно необходимым провести пробный пуск ракеты без космонавтов перед тем, как к МКС отправится новый экипаж.

 

По пути ли нам с американцами и чем «Роскосмос» отличается от NASA

 

И как заявил исполнительный директор госкорпорации «Роскосмоса» летчик-космонавт Сергей Крикалев, следующий запуск ракеты-носителя «Союз» с экипажем для Международной космической станции может состояться раньше намеченного срока. При этом до возобновления пилотируемых стартов «Союзов» будет осуществлен тестовый беспилотный запуск, чтобы проверить все системы ракеты-носителя в действии сообщил космический руководитель.

Надо отметить, что запуски пилотируемых кораблей с «Байконура» являются частью очень важного, с точки зрения перспектив российской экономики, направления: экспорт услуг, причем — высокотехнологичных услуг. Это направление указано как приоритетное в подписанном в мае 2018 года указе Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

В качестве целевых показателей для правительства к указанному сроку, там, в частности, заявлена необходимость формирования «в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, сфере услуг глобальных конкурентоспособных несырьевых секторов, общая доля экспорта товаров (работ, услуг) которых составит не менее 20 процентов валового внутреннего продукта страны», а так же «достижение объёма экспорта...оказываемых услуг в размере 100 млрд. долларов США в год». И тут — такой конфуз.

Несмотря, на задачи, поставленные президентом РФ в рамках «майского указа», Россия теряет свои позиции на рынке космических запусков, отмечает директор Центра экономических исследований университета «Синергия» Андрей Коптелов. Если в 2015 году в мире было выполнено 86 запусков ракет-носителей, и Россия была лидером, с 26 запусками, тогда как США сделали 20 запусков, а Китай 19, то уже в 2017 году США вышли на первое место, сделав 27 запусков, тогда как Россия только 16, а Китай 14.

Только одна коммерческая американская компания Илона Маска сделала 18 коммерческих запусков в 2017 году, отмечает эксперт. В 2018 году тренд продолжился, США – 19 запусков, Китай —18, а Россия всего восемь запусков, половина из которых были в интересах наших Вооружённых сил.

В части коммерческих запусков ситуация выглядит еще хуже, продолжает аналитик. В 2017 году компании Европы получили 927 млн долларов — 39% общего объема рынка, США — 732 млн долларов, что составило 31%, и Россия всего 429 млн долларов, что составило 18% от общего объема коммерческих продаж. На потерю рынка влияет устаревание технологий, используемых «Роскосмосом», что приводит к высокой себестоимости запуска. Например, вывод тонны груза на американской тяжелой ракете Falcon Heavy обойдется  в 1,4 млн долларов, тогда как,  на российском «Протоне» — 2,8 млн долларов,  а на «Ангаре-А5», планируется, что это будет 3,9 млн долларов, что, безусловно, повлияет на количество коммерческих запусков.

«Использование коммерческих компаний с государственной поддержкой было правильным шагом со стороны США, это позволило снизать стоимость запуска», — считает Андрей Коптелов.

Конкуренция в космической отрасли растет стремительно, добавляет аналитик ИК «Фридом Финанс» Ален Сабитов. Частные компании уже могут предложить конкурентный ценник, особенно это касается грузоперевозок. К примеру, ракета Falcon Heavy от SpaceX способна доставить до 64 т груза на околоземную орбиту. Запуск Falcon Heavy обойдется в 90 млн долларов. Для сравнения, запуск ракеты «Протон-М» оценивается в 65 млн долларов, а грузоподъемность ракеты в несколько раз меньше.

Сверхтяжёлая ракета-носитель «Энергия»,продолжает аналитик, вообще находится в стадии проектирования, старт испытаний запланирован лишь на 2028 год. Еще один пример – ракета от Amazon New Glenn, которую Джефф Безос обещает запустить к 2020 году. New Glenn по плану будет выводить до 45 т груза. Так что можно констатировать, заключает Ален Сабитов, что технологичность частных компаний быстро увеличивается и уже в некоторых аспектах опережает российские государственные разработки, что осложнит окупаемость проектов по освоению космоса.

К этому можно добавить, что по пути развития частных компаний в космической отрасли Россия, в ближайшие годы, пойдет навряд ли. Общий тренд, очевидно, если и не на усиление, то — на сохранение позиций государственного сектора экономики. Однако именно в этих условиях очень не хватает настоящей стратегии развития космической деятельности. Как, по-видимому, и адекватного финансирования.

Сравнивать структуру собственности в США и России занятие вообще не очень благодарное, такими мы не будем никогда. Более «государственно» дела обстоят в Европе, но у нас, разумеется, свои особенности. Между прочим, само NASA, что отмечал выдающийся советский космический разработчик и членкорр Академии Наук Борис Черток, является копией советской системы управления крупными проектами. Американцы создали это космическое агентство, предварительно отстав от нас в космосе, и не прогадали.

Другое дело, что «Роскосмос» — не NASA. Его предшественник, «Российское космическое агентство при Правительстве РФ» в феврале 1992 года было создано в тренде коммерциализации космоса и в его основных задачах указывалась реализация «международных договоров и соглашений по космосу и использования научно-технического задела по космической технике». Космическому агентству предстояло, в общем-то, что? Сделать платным международное сотрудничество в космосе, которое СССР вел на общественных началах. С этой задачей справились. Но полноценным преемником советского NASA — Минобщемаша агентство не стало. Времена были не те.

Тем более, что и само Министерство общего машиностроения, как ни покажется странным, не было столь уж полномочным в советском космосе, где тон задавали — это в СССР-то! — неформальный Совет главных конструкторов во времена С. П. Королева, а также — военные, что как раз для Советского Союза было характерным. Затем — просто крупнейшие космические предприятия страны. На долгие годы лидером, после Сергея Королева, стал Виктор Глушко, создавший супер-ракету «Энергия», которая и вывела в космос «Буран».

Эти-то крупнейшие предприятия и попытались объединить в 2014 году в Объединённой ракетно-космической корпорации (ОРКК), из чего по большому счету ничего не вышло. Холдинг для владений госпакетами акций есть, но управления нет. Теперь ОРКК, структура сугубо формальная, вошла в «Роскосмос», но последний тем более не управляет предприятиями. Крупнейшие из них, это сохранившая позиции РКК «Энергия», переживающий очень тяжелые времена ГКНПЦ им. М. В. Хруничева (ракеты «Протон») и ЦСКБ-Прогресс, чья ракета 11 октября и упала. Но космонавтов спасла. Так и вся российская космонавтика, уже который год спасается.

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