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Москва, 12.10.2018

Нефть опять дает поводы для оптимизма

«Expert Online» 2018

Цена на нефть сегодня, 12 октября, возобновила рост после падения накануне. Отмечается, что нефть обеих марок на этой неделе зафиксировала самое значительное падение с мая.

Цена декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по московскому времени  выросла на $0,86 (1,07%), достигнув $81,12 за баррель.

К этому времени стоимость фьючерса на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) упала на $0,74 (1,04%) - до $71,71 за баррель.

В общей сложности, по итогам 11 октября контракты на Brent снизились в цене на $2,83 (3,41%) - до $80,26 за баррель, WTI подешевела на $2,20 (3,01%), до $70,97 за баррель.

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