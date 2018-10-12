Нефть опять дает поводы для оптимизма

Цена на нефть сегодня, 12 октября, возобновила рост после падения накануне. Отмечается, что нефть обеих марок на этой неделе зафиксировала самое значительное падение с мая.

Цена декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по московскому времени выросла на $0,86 (1,07%), достигнув $81,12 за баррель.

К этому времени стоимость фьючерса на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) упала на $0,74 (1,04%) - до $71,71 за баррель.

В общей сложности, по итогам 11 октября контракты на Brent снизились в цене на $2,83 (3,41%) - до $80,26 за баррель, WTI подешевела на $2,20 (3,01%), до $70,97 за баррель.