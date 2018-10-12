Министерство финансов опубликовало предварительную оценку исполнения федерального бюджета за январь – сентябрь 2018 года. С бюджетом все, можно сказать, классно. Но аналитик замечает, что с таким профицитом можно было бы, например, вовсе не облагать налогами малый, да и средний бизнес и что бюджет, пожалуй, забирает силы у экономического роста

Как говорится в информационном сообщении на сайте Минфина РФ, профицит российского бюджета за январь – сентябрь 2018 года составил 2 548 223,0 млн рублей, или 3,5% ВВП. Таким образом, тренд на опережающий рост доходов над расходами сохраняется, отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. В августе объем доходов составил 71,6% от плана за год вместо 66,5%, в сентябре уже 81,9% вместо 74,5%. По итогам года бюджет будет перевыполнен примерно на 10%, считает он.

Профицит бюджета – следствие того, что цена на нефть оказалась намного выше заложенного в бюджет на этот год прогноза, отмечает эксперт. В будущем году появится еще один драйвер бюджета – повышение налогов. Консервативный прогноз цены на нефть, который пока сохранится, позволит быстрее наполнить резервный фонд.

«Ситуация, на мой взгляд, в 2018 году сложилась удачно, – говорит Георгий Ващенко. – Государство сумело удержать контроль над расходами, внешний фон благоприятствовал. Инфляция удержалась на рекордно низком уровне – 3,4%, несмотря на валютный шок в августе-сентябре. Потребительские расходы за три года выросли на 45%. Можно сказать, что нынешний год – один из самых удачных за последние 10 лет».

Профицит всегда звучит оптимистичнее, чем дефицит, если только не задаваться вопросами, за счет чего этот профицит достигнут, какой ценой, комментирует статистику аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. В случае с российским бюджетом эта цена — вялый экономический рост, ВВП, прирастающий в этом году на 1.5-1.8%. У России большие резервные фонды, профицитный бюджет, но экономика почти не растет, тогда как аналогичные развивающиеся страны демонстрируют в среднем за последние 10 лет рост на 5.5% в год.

«Мы могли бы вообще отменить налоги на малый и средний бизнес, который участвует в формировании всего 1.4-1.5% доходной части бюджета, всего на 500 млрд рублей из 31 трлн. А вместо этого — повышается НДС на 2 процентных пункта. Мы могли бы снизить ключевую ставку, чтобы сделать доступным кредитование для бизнеса, чтобы попытаться запустить экономический рост в промышленности, но вместо этого держим и даже повышаем ключевую ставку, чтобы удержать стабильным курс рубля, который все равно падает, но уже по внешнеэкономическим и политическим причинам», – говорит аналитик.

А ведь экономический рост мог бы привести к повышению производительности труда и проблемы Пенсионного фонда могли бы через 1-2 года стать уже не такими острыми, но вместо этого повышается пенсионный возраст, говорит Алексей Антонов. Делается ставка на стабильность экономики в условиях санкций и другого внешнего давления, но плата за стабильность всегда — низкий экономический рост. И это сейчас, когда цена нефти относительно высока.

А что делать с экономическим ростом на уровне 1,5%, если цена нефти упадет до 30 долларов за баррель? В то же время, он отмечает, что у правительства есть на такую политику свои причины: опасаются, что ситуация выйдет из-под контроля, как в 90-е годы, когда дефицит бюджета превышал 30%, и теперь экономят, экономят, экономят.