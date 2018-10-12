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Москва, 12.10.2018

Орешкин рассказал, что может помочь российской экономике

«Expert Online» 2018

Максим Орешкин – глава Минэкономразвития РФ – заявил, что экономике нашей страны могут помочь только внутренние источники.

По его словам, внешние факторы никак не смогут повлиять на российский рынок, передаёт РИА Новости.

При этом он признался, что волатильность, которая существует сейчас на глобальных рынках, безусловно оказывает влияние и на экономику РФ.

«Мы видим волатильность и на валютном рынке, и на фондовом рынке. И в дальнейшей динамике российского рынке ожидать, что придёт поддержка извне, вряд ли стоит», – резюмировал Орешкин, добавив, что если позитив на российском рынке и возникнет, то он будет связан лишь с тем, как мы будем самостоятельно развиваться внутри страны.

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