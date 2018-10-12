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Москва, 12.10.2018

Путин выдвинул Эстонии условия для сотрудничества

«Expert Online» 2018
  • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, чрезвычайный и полномочный посол Эстонской Республики в РФ Маргус Лайдре и президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послов иностранных государств
Михаил Метцель/ТАСС

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, чрезвычайный и полномочный посол Эстонской Республики в РФ Маргус Лайдре и президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послов иностранных государств

Владимир Путин, принимая верительную грамоту, от посла Эстонии в России Маргуса Лайдре заявил, что конструктивное сотрудничество между двумя странами возможно в случае, если Эстония будет уважать интересы России.

«Готовы к конструктивному взаимодействию с нашим соседом — Эстонской Республикой — на основе уважения и учета интересов друг друга», —  цитирует Sputnik Эстония главу российского государства.

Также Владимир Путин выразил надежду, что Эстония в полной мере будет соблюдать права российских граждан, проживающих в этой стране.

«В Эстонии постоянно проживает много наших соотечественников, и мы исходим из того, что на них в полной мере будут распространяться единые европейские стандарты в области прав человека», -  уточнил Путин.

Как ранее сообщало издание, Москва неоднократно указывал прибалтийским странам на нарушение прав российских соотечественников и русского населения.

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