Путин выдвинул Эстонии условия для сотрудничества

Владимир Путин, принимая верительную грамоту, от посла Эстонии в России Маргуса Лайдре заявил, что конструктивное сотрудничество между двумя странами возможно в случае, если Эстония будет уважать интересы России.

«Готовы к конструктивному взаимодействию с нашим соседом — Эстонской Республикой — на основе уважения и учета интересов друг друга», — цитирует Sputnik Эстония главу российского государства.

Также Владимир Путин выразил надежду, что Эстония в полной мере будет соблюдать права российских граждан, проживающих в этой стране.

«В Эстонии постоянно проживает много наших соотечественников, и мы исходим из того, что на них в полной мере будут распространяться единые европейские стандарты в области прав человека», - уточнил Путин.

Как ранее сообщало издание, Москва неоднократно указывал прибалтийским странам на нарушение прав российских соотечественников и русского населения.