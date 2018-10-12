Путин сделал важное заявление на форуме в Белоруссии

Глава РФ Владимир Путин, который в настоящее время находится в Могилеве на форуме регионов Белоруссии и России, сделал важное заявление о приоритетных отраслях для двух стран.

По словам российского лидера, основными отраслями, которые принесут максимальный экономический эффект, как для нашей страны, так и для Белоруссии являются импортозамещение, промышленная кооперация, сельское хозяйство, строительство, фармацевтика и государственные закупки, передаёт РИА Новости

При этом Путин подчеркнул, что в настоящее перед двумя государствами стоят схожие проблемы и вызовы: обеспечение долгосрочного, устойчивого роста, а также повышение конкурентоспособности на внешних рынках.



Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал предположения некоторых аналитиков и политологов о возможности присоединения его страны к РФ, отметив, что все эти разговоры вызывают у него лишь смех.