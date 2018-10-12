Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 12.10.2018

Путин сделал важное заявление на форуме в Белоруссии

«Expert Online» 2018

Глава РФ Владимир Путин, который в настоящее время находится в Могилеве на форуме регионов Белоруссии и России, сделал важное заявление о приоритетных отраслях для двух стран.

По словам российского лидера, основными отраслями, которые принесут максимальный экономический эффект, как для нашей страны, так и для Белоруссии являются импортозамещение, промышленная кооперация, сельское хозяйство, строительство, фармацевтика и государственные закупки, передаёт РИА Новости

При этом Путин подчеркнул, что в настоящее перед двумя государствами стоят схожие проблемы и вызовы: обеспечение долгосрочного, устойчивого роста, а также повышение конкурентоспособности на внешних рынках. 

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко  прокомментировал предположения некоторых аналитиков и политологов о возможности присоединения его страны к РФ, отметив, что все эти разговоры вызывают у него лишь смех.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Альфа-банк меняет карты

    Альфа-банк приступил к полному обновлению своей линейки дебетовых карт — новая линейка вступила в силу 25 сентября. Флагманским продуктом в ней станет Альфа-карта

    Российский IT - рынок подошел к триллиону

    И сохраняет огромный потенциал роста. Как его задействовать — решали на самом крупном в России международном IT-форуме MERLION IT Solutions Summit

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Опасные игры с ценами

    К чему приводят закупки, ориентированные на максимально низкие цены

    В октябре АЦ Эксперт представит сразу два рейтинга российских вузов

    Аналитический центр «Эксперт» в октябре представит сразу два рейтинга российских вузов — изобретательской и предпринимательской активности.

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. Китай нанес удар США по очень чувствительному месту
      Китай нанес удар США по очень чувствительному месту
    2. Курс доллара становится необъяснимым
      Курс доллара становится необъяснимым
    3. Курс доллара: на рынке происходит что-то странное
      Ситуация на валютном рынке удивила экспертов