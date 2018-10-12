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Москва, 12.10.2018

Россиянам предложили платить долги по ЖКХ за соседей

«Expert Online» 2018

Граждан России могут заставить оплачивать долги по «коммуналке» за соседей с последующим взысканием с неплательщиков потраченной суммы. С подобной инициативой выступил возглавляемый Алексеем Кудриным Центр стратегических инициатив.

Согласно задумке, все собственники недвижимости в многоквартирных домах станут членами ТСЖ, сообщает РБК. Они поделят между собой субсидиарную ответственность по общим обязательствам. Если неплательщик не сможет в течение полугода погасить свой долг перед соседями, то те смогут  изъять у него собственность через суд.

Однако, как отмечают специалисты, для проведения данной инициативы придется значительно поменять гражданский и жилищный кодексы. Пока предложение ЦСР об обязательном членстве в ТСЖ выглядит нереализуемым и нарушает действующее законодательство и Конституцию страны, считает эксперт фонда «Институт экономики города» Дмитрий Гордеев.

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