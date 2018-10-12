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Москва, 12.10.2018

Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

«Expert Online» 2018
  • Названы самые высокооплачиваемые профессии в России
Василий Кузьмиченок/ТАСС

В компании HeadHunter выяснили, что динамика заработных плат в России демонстрирует положительный тренд, при этом темпы в регионах опережают столичные, сообщает ТАСС.

Согласно исследованию, специальность разработчиков программного обеспечения (ПО) возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых профессий Москвы по итогам трех кварталов текущего года. Размер средней заработной платы таких работников составил 130 тыс. рублей.

Также в тройку лидеров рейтинга вошли такие профессии, как специалист сферы консалтинга — 127 тыс. рублей, администратор баз данных — 123 тыс. рублей. Работники в области исследований и разработок зарабатывают в среднем 122 тыс. рублей в месяц, в области девелопмента — 112 тыс. рублей, продаж — 99 тыс. рублей, примерно столько же получают бизнес-аналитики. Замыкает десятку самых высокооплачиваемых специалистов финансисты, дизайнеры и работники IT консалтинга со средним заработком 95 тыс. рублей.

В регионах разработчики ПО, по данным компании, зарабатывают в среднем 85 тыс. рублей, также возглавляя рейтинг. Специалисты в области продаж — 79 тыс. рублей, проектирования — 70 тыс. рублей. Замыкает десятку самых высокооплачиваемых сфер в регионах работники области девелопмента с среднемесячным заработком 42 тыс. рублей.

Для исследования аналитики проекта HeadHunter изучили динамику данных, которые ежеквартально вносят в его онлайн-систему около 1,4 тыс. российских работодателей более чем по 5 тыс. специальностям в 14 значимых отраслях.

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