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Москва, 12.10.2018

США назвали «долгосрочную» угрозу для страны

«Expert Online» 2018
  • США назвали «долгосрочную» угрозу для страны
abbv

Москва является для США угрозой сегодняшнего дня, тогда как Китай «ведёт борьбу завтрашнего дня», считает глава ФБР Кристофер Рэй. Его высказывание приводит The Washington Times.

«Именно Китай, а не Россия представляет для США «самую обширную, самую сложную, самую долгосрочную угрозу с точки зрения контрразведки», - говорится в статье.

Ранее группа американских сенаторов потребовала от Китая ответ за применение схемы кибершпионажа с использованием микрочипов для кражи секретных данных у компаний Apple и Amazon.

«Россия во многом борется за то, чтобы после развала Советского Союза сохранить свою значимость. Они ведут борьбу сегодняшнего дня, Китай же ведёт борьбу завтрашнего дня», - цитирует Рэя The Washington Times. Он аргументировал свое мнение экономическим и военным ростом КНР.

В статье отмечается, что высказывания стали продолжением обмена ударами между Вашингтоном и Пекином  из-за ухудшения отношений на фоне торговой войны. Между тем в КНР неоднократно отрицали какое-либо вмешательство в американский политический процесс, отмечает издание.

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