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Москва, 12.10.2018

Ученые нашли способ диагностировать рак при помощи воды

«Expert Online» 2018

Учёные нашли способ диагностировать онкологические заболевания на ранней стадии при помощи обыкновенной воды.

Изучив два вида антигенов Tn, которые появляются в 90 % случаев развития рака и считаются перспективными биомаркерами для выявления пораженных тканей, исследователи пришли к выводу, что при взаимодействии с водой оба вида антигенов вступают в характерную реакцию, передаёт портал американской ассоциации содействия развитию науки EurekAlert.

В частности, первый вид, который непосредственно связан с треонином, принимает жёсткую форму в растворе. Второй вид, связанный с серином, при этом становится более мягким.

Согласно заключению учёных, данный способ отслеживания эволюции молекулы Tn, помогает оценить степень развития рака на ранней стадии.

В настоящее время учёные собираются разработать терапию против онкологических заболеваний за счёт разработки синтетического аналога антигена Tn.

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