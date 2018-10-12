Ученые нашли способ диагностировать рак при помощи воды

Учёные нашли способ диагностировать онкологические заболевания на ранней стадии при помощи обыкновенной воды.

Изучив два вида антигенов Tn, которые появляются в 90 % случаев развития рака и считаются перспективными биомаркерами для выявления пораженных тканей, исследователи пришли к выводу, что при взаимодействии с водой оба вида антигенов вступают в характерную реакцию, передаёт портал американской ассоциации содействия развитию науки EurekAlert.

В частности, первый вид, который непосредственно связан с треонином, принимает жёсткую форму в растворе. Второй вид, связанный с серином, при этом становится более мягким.

Согласно заключению учёных, данный способ отслеживания эволюции молекулы Tn, помогает оценить степень развития рака на ранней стадии.

В настоящее время учёные собираются разработать терапию против онкологических заболеваний за счёт разработки синтетического аналога антигена Tn.