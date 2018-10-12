Украину признали беднейшей страной Европы

Согласно данным нового отчета МВФ, Украина является самой бедной страной Европы. Об этом сообщают украинские Вести.

Как отметил экономист Владимир Компаниец, слова которого приводит издание, по показателю ВВП на душу населения Украину обошла Молдова, а Украина при этом оказалась выше Папуа-Новой Гвинеи.

В новом отчете МВФ за октябрь по сравнению с апрельским не только увеличен показатель ВВП Украины, но был пересмотрен ВВП и других стран. Так, кардинально изменили показатели Молдовы, что привело к существенному улучшению ее результатов.

Это привело и к существенному улучшению показателя ВВП на душу населения Молдовы. Теперь Молдова занимает 133 место в мире с 2694,469 долларов ВВП на душу населения, а Украина - 134 место в мире по 2656,01 долларов ВВП на душу населения.

При этом официальная зарплата в Молдавии также существенно выше, чем на Украине, отмечает Компаниец. Средняя официальная зарплата во втором квартале 2018 года в Молдавии - 375,82 долларов (6369,8 леев), на Украине - 325,53 долларов (8529 грн)

По уровню официальной средней зарплаты Украина также занимает последнее место в Европе.