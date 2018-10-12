В МИД прокомментировали возможность выхода РФ из Совета Европы

Александр Грушко – заместитель главы российского внешнеполитического ведомства – заявил, что наша страна рассматривает возможность выхода из Совета Европы.

Однако, по его словам, возможности для преодоления кризиса ещё остаются, передаёт РИА Новости.

При этом дипломат подчеркнул, что в настоящее время Россия исходит из того, что существуют возможности для преодоления системного кризиса.

От также пояснил, что Москва исходит из нерушимости основных принципов, которые зафиксированы в уставе организации. В частности, он напомнил, что речь идёт о равенстве прав и обязательств, которые были нарушен односторонними действиями ПАСЕ.

«Эту ситуацию надо исправлять. Россия верит, что здравый смысл восторжествует и будет принято решение, которое позволит восстановить полномочия нашей делегации в ПАСЕ», – резюмировал Грушко.

Ранее сообщалось, что Россия может потерять место в Совете Европы из-за неуплаты членских взносов. Срок оплаты истекает летом 2019 года.