В Роскосмосе назвали сроки оглашения результатов расследования аварии «Союза»

Сергей Крикалёв – исполнительный директор Роскосмоса – рассказал представителям СМИ, когда следует ожидать результатов расследования аварии, которая произошла накануне при старте ракеты-носителя «Союз МС-10».

По его словам, на территории Казахстана уже обнаружены первые элементы конструкции, которые будут использованы госкомиссией для анализа вчерашнего ЧП, передаёт РИА Новости.

При этом представитель Роскосмоса отметил, что комиссия уже начала работу. А после 20 октября должны быть получены первые результаты и сделаны первые выводы.

«По результатам расследования мы примем соответствующие меры, после чего будет озвучено решение о возобновлении полётов», – резюмировал Крикалёв.

Напомним, утром 11 октября в ходе запуска ракеты-носителя «Союз МС-10» с новыми экипажем МКС произошла нештатная ситуация. В момент ЧП на борту «Союза» находились российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.

В результате случившегося экипаж не пострадал. В настоящее время россиянин и американец проходят реабилитацию в казахстанском Жезказгане.

На время работы специально созданной государственной комиссии, которая должна установить причины произошедшего, все пилотируемые пуски приостановлены.