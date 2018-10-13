3D фотообои: виды и особенности выбора

В конце прошлого века большой популярностью пользовались фотообои. Даже сегодня в некоторых квартирах можно встретить озеро на стене или русские березки. Безусловно, в современных реалиях такой интерьер особой презентабельностью не отличается.

Но современные модели фотообоев с 3D рисунком способны удивить даже самого требовательного потребителя.

Особенности 3D обоев

В отличие от обычных фотообоев фотообои 3Д кажутся трехмерными. Иными словами, рисунок на них словно имеет глубину. Так, например, если это изображение дорожки, то оно смотрится как реально уходящая вдаль тропинка. Листья на деревьях визуально находятся на разном расстоянии. Некоторые объекты могут казаться выпуклыми, а рисунки как будто сходят со стены в пространство комнаты.

Такой уникальный эффект – это на самом деле удачная игра света, которая достигается за счет нанесения на бумагу специальных отражающих свет частичек. Именно поэтому и выбор освещения, в комнате с 3D фотообоями имеет далеко не последнее значение. Что касается размещения самих обоев, то их не всегда клеят на стену. Они могут стать оригинальным украшением потолка или, например, шкафа-купе.

Разновидности 3D обоев

По внешнему виду фотообои бывают трех видов – стандартные, одиночные и панорамные. Первые хороши тем, что не требуют подбора рисунка. Одиночные – отлично комбинируются с другими отделочными материалами, так как представляют собой фрагментированное изображение. Что касается панорамных фотообоев, то они могут оклеиваться не только на одну стену, а и по всему периметру комнаты, создавая эффект присутствия на месте, которое изображено.

По технологии изготовления 3D обои также бывают трех видов – флуоресцентные, стереоскопические и светодиодные. Последние, правда, трудно назвать обоями, это скорее изображение, созданное из множества светодиодных лампочек.

Флуоресцентные фотообои днем ничем не отличаются от обычных, только с наступлением темноты они начинают излучать неоновый свет. Но наиболее реалистичный 3D эффект передают стереоскопические модели. На них рисунок словно просматривается с разных ракурсов.

Советы по выбору

Самыми экологичными считаются бумажные обои, поэтому именно они и являются лучшим вариантом для спальни и детской комнаты. Модели на флизелиновой основе и виниле легко чистятся, устойчивы к воздействию влаги и механическим повреждениям, что делает их незаменимыми при украшении кухни или прихожей.

Что касается декора, тот тут в первую очередь следует отталкиваться от личных предпочтений. Но при этом также и не забывать о назначении помещения, где они будут размещены. Так, например, для спальни подойдут фотообои спокойных, пастельных тонов или же пейзажи, а в гостиной оригинально будут смотреться абстрактные рисунки и городские небоскребы.